Премьер Литвы о желании оппозиции разобраться с виллой Ландсбергиса: на эти вопросы несложно ответить

„Считаю, что политикам всегда можно задавать вопросы об их имуществе. Однако, на мой взгляд, актуальными будут вопросы о том, приобрел ли политик недвижимость на имеющиеся у него средства и были ли эти средства задекларированы, есть ли вопросы об их происхождении или нет“, – заявила И. Шимоните журналистам в Сейме.
„Политики – публичные лица, они должны всё декларировать, и из деклараций можно задавать политикам различные вопросы, на них несложно ответить“, – добавила она.
Как сообщалось ранее, оппозиция собрала подписи под вопросами о недвижимости, принадлежащей супруге Г. Ландсбергиса в Греции. Это подтвердила Elta представитель Смешанной парламентской группы Агне Ширинскене. Подписавшиеся намерены поинтересоваться, почему семья министра приобрела роскошную недвижимость в то же время, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и не является ли это двусмысленным сигналом.
Парламентариев также интересует, использовал ли Г. Ландсбергис свой министерский статус, чтобы попросить помощи у представителей греческого правительства, и были ли ему предоставлены дополнительные уступки.
Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен расценила такую инициативу как предвыборную акцию.
На прошлой неделе портал lrytas.lt сообщил о приобретенной семьей Г. Ландсбергиса роскошной вилле на греческом острове Эгина. По данным портала, участок с постройками зарегистрирован на имя супруги министра Аустеи Ландсбергене.
Как сообщил lrytas.lt, за эту недвижимость в феврале 2022 года А. Ландсбергене внесла аванс в размере 225 тыс. евро. После появления публикации в публичном пространстве возникли вопросы по поводу совпадения сроков покупки участка с началом полномасштабного вторжения России в Украину.
В имущественных декларациях А. Ландсбергене за 2022–2023 гг. указано наличие зарубежной недвижимости стоимостью 795 тыс. евро.