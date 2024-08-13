2024.08.13 15:08

Премьер Литвы о желании оппозиции разобраться с виллой Ландсбергиса: на эти вопросы несложно ответить

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

В ответ на намерение оппозиции выяснить ситуацию с греческой виллой, принадлежащей семье министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, премьер-министр Ингрида Шимоните утверждает, что ответить на вопросы об этой недвижимости несложно.

„Считаю, что политикам всегда можно задавать вопросы об их имуществе. Однако, на мой взгляд, актуальными будут вопросы о том, приобрел ли политик недвижимость на имеющиеся у него средства и были ли эти средства задекларированы, есть ли вопросы об их происхождении или нет“, – заявила И. Шимоните журналистам в Сейме.

„Политики – публичные лица, они должны всё декларировать, и из деклараций можно задавать политикам различные вопросы, на них несложно ответить“, – добавила она.

Как сообщалось ранее, оппозиция собрала подписи под вопросами о недвижимости, принадлежащей супруге Г. Ландсбергиса в Греции. Это подтвердила Elta представитель Смешанной парламентской группы Агне Ширинскене. Подписавшиеся намерены поинтересоваться, почему семья министра приобрела роскошную недвижимость в то же время, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и не является ли это двусмысленным сигналом.

Парламентариев также интересует, использовал ли Г. Ландсбергис свой министерский статус, чтобы попросить помощи у представителей греческого правительства, и были ли ему предоставлены дополнительные уступки.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен расценила такую ​​инициативу как предвыборную акцию.

На прошлой неделе портал lrytas.lt сообщил о приобретенной семьей Г. Ландсбергиса роскошной вилле на греческом острове Эгина. По данным портала, участок с постройками зарегистрирован на имя супруги министра Аустеи Ландсбергене.

Как сообщил lrytas.lt, за эту недвижимость в феврале 2022 года А. Ландсбергене внесла аванс в размере 225 тыс. евро. После появления публикации в публичном пространстве возникли вопросы по поводу совпадения сроков покупки участка с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

В имущественных декларациях А. Ландсбергене за 2022–2023 гг. указано наличие зарубежной недвижимости стоимостью 795 тыс. евро.

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