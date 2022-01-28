aA
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что поданная в суд жалоба белорусского производителя и экспортёра калийных удобрений "Беларуськалия" по поводу решения правительства Литвы является цивилизованным способом разрешения спора.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Литва является правовым государством, и, в отличие от других юрисдикций, любой субъект, который считает, что его права здесь были нарушены, имеет право обратиться в суд, и суд рассматривает эти вопросы. Любое обращение в суд я рассматриваю как цивилизованный способ разрешения спора", — заявила премьер-министр журналистам в пятницу на пограничной заставе в Варенском районе.

Статьи по теме:
"Беларуськалий" обжалует решение правительства Литвы о расторжении договора с ЛЖД  (3)
Глава МИД Литвы: риски по поводу транзита белорусских удобрений устранены  (15)

"Беларуськалий", включенный в санкционный список США, обжалует в суде решение правительства о расторжении долгосрочного договора "Беларуськалия" с "Литовскими железными дорогами" (ЛЖД) на перевозку удобрений через Литву.

Жалоба поступила в Вильнюсский окружной административный суд в пятницу. Белорусская компания требует отменить постановление правительства от 12 января и решение Комиссии по рассмотрению сделок стратегических субъектов от 21 декабря прошлого года.

12 января правительство утвердило вывод комиссии о том, что соглашение между ЛЖД и "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности и должно быть расторгнуто с 1 февраля.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

"Литовские железные дороги" не будут перевозить калийные удобрения 3-х компаний (21)

С 1 февраля "Литовские железные дороги" ( ЛЖД ) не будут...

"Беларуськалий" намерен требовать возмещения убытков из-за расторжения договора с "ЛЖД" (11)

В связи с тем, что Литовские железные дороги ( ЛЖД ) с 1...

TOP новостей

Премьер Литвы: решение по "паспорту возможностей" примут в среду (30)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в пятницу...

Владельцы гостиниц и ресторанов планируют повышение цен (2)

В Литве растут счета за электричество, отопление,...

В Литве ожидается сильная буря, какому району достанется больше всего?

В выходные дни погода в Литве будет малоприятной,...

Feliksas Jankevičius

В Сантаришкской клинике растет число больных коронавирусом детей, состояние троих очень серьезное (1)

Несмотря на то, что количество больных COVID-19 в Литве...

Gabrielius Landsbergis Aliaksandras Lukašenka

Лукашенко хамит: я этому внучку, Ландсбергису, никогда его поведение не прощу (94)

Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы после...