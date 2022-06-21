"Я не знаю, на кого были ориентированы эти высказывания экс-президента, но то, что экономические перспективы намного хуже, чем казалось в конце прошлого года, они неопределенны, об этом я и сама не раз говорила. Пока по макроэкономическим прогнозам, которые обновили международные организации, а также литовские ведомства, надеемся в этом году просто на значительно более низкий, но все же рост экономики.

Могу ли я дать голову на отсечение, утверждая, что в конце года результат будет именно таким? Нет, поскольку неопределенность велика.

Как вы прекрасно видите, на прошлой неделе Россия решила перестать поставлять газ или часть газа многим странам Европы, и это может сказаться на предпосылках в связи с ценами на газ на ближайшие 6 месяцев (...) Могут быть и другие вызовы, если в скором времени не удастся создать какие-то каналы для обеспечения газом. Особенно это касается некоторых стран. Это может сказаться и на рыночных ценах.

То же самое касается цен на нефтепродукты. В последние недели мы видели некоторый рост до высокого уровня. Эта ситуация неопределенная, ведь война не окончилась, она продолжается напряжение не спадает.

Правительство к этому и призывало, и оппозиции говорили, что можно из шапки вытащить много разных предложений в связи со снижением налогов, повышением расходов, увеличить дефицит бюджета еще на несколько процентов, тогда долг государству будет обходиться дороже. В связи с экономической ситуации и с тем, что центробанки пересматривают процентные ставки, увеличивая их. Если дополнительные решения потребуются, если потребуется пересмотреть бюджет в связи с изменением перспектив, то это надо делать в сентябре. Правительство сделает это, если будет такая потребность", – заметила Шимоните.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте предупредила власти о грядущих геолиполитических экономических вызовах.

"Может, хотела бы сделать одно замечание, не к самому докладу, скорее, к общей геополитической ситуации, которая складывается в мире и в Литве, этого я не слышала ни в докладе, ни в выступлениях правительства, ни в планах политиков - важно учитывать ухудшение геополитической экономической ситуации". Есть большая вероятность, что от теорий о стагфляции глобальная экономика переходит к рецессии.

Это мы сможем увидеть осенью и зимой. А это значит, что что в Литве через 2-3 месяца тоже наступит экономический кризис. Почему я так говорю? Потому что все планы в связи с дополнительными средствами, антиинфляционными пакетами уже должны учитывать и то, что этих средств из-за замедления экономики может и не быть", - сказала Грибаускайте, после того, как выслушала доклад президента Гитанаса Науседы.

Она сказала, что пока слышит то, что говорили в мирное время, когда экономика росла и процветала.

"К сожалению, этот период завершается. Однократные выплаты, однократные вливания средств в экономику будут только побуждать и повышать инфляцию. Такая высокая инфляция вместе с замедлением экономики - это неизбежный экономический кризис", - заметила экс-президент.