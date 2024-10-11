Премьер Литвы о стрельбе в центре Вильнюса: прискорбно, но преступления происходят во всех странах

„Как бы мне ни было прискорбно, как бы ни было печально, как бы ни было искренне, я думаю, что мы все сочувствуем родственникам погибшего и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления, всё-таки я не знаю ни одной такой страны или общества, где ничего не происходит. Преступления происходят“, – заявила И. Шимоните журналистам под Мариямполе на открытии отрезка дороги Via Baltica.
„И я думаю, что наша полиция, наши правоохранительные органы действительно делают больше, чем мы все видим (...), чтобы было как можно меньше неожиданностей, чтобы предотвращалось как можно больше преступлений. И я думаю, они делают это очень профессионально и очень преданно. Но мы не должны обманывать ни себя, ни других людей, что можно достичь такой стадии, когда этого никогда не произойдет“, – подчеркнула она.
И. Шимоните подчеркивает, что пока не может ответить, была ли возможность предотвратить какие-то риски в ответ на стрельбу, произошедшую в центре Вильнюса. По ее словам, эти ответы станут ясны только после расследования.
„Конкретные обстоятельства, были ли какие-то вещи, которые, возможно, нужно предотвратить какими-то дополнительными мерами, чтобы они не повторились в будущем, думаю, мы сможем узнать только после расследования“, – подчеркнула она.
ELTA напоминает, что в четверг, в 10.23 час, поступило сообщение о том, что в столице в одной из квартир на улице Васарё 16 произошла стрельба. Вызов в квартиру по адресу Васарё 16 поступил в связи с выселением, человек стрелял в приехавших полицейских.
По данным полиции, ранения получили двое полицейских, подозреваемый – мужчина 62 лет забаррикадировался в квартире, однако позже был задержан.
Во время инцидента был застрелен адвокат Леонид Пчелинцев, которому было 69 лет.
В четверг генкомиссар Р. Пожела сообщил журналистам, что мужчина стрелял в полицейских предположительно из нелегального оружия.