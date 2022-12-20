По ее словам, новый потолок должен помочь предотвратить спекуляции со стороны продавцов газа в следующем году, когда начнется подготовка к холодному сезону 2023-2024 гг.
"Очень хорошо, что решение было найдено, потому что был риск, что договориться не удастся. Но, тем не менее, нам удалось договориться", - во вторник в Сейме журналистам сказала И. Шимоните.
"То, что предлагается сейчас, похоже на реальное ограничение, механизм его активации также описан достаточно просто. Важно, что решение найдено", - сказала премьер.
В понедельник министры энергетики стран ЕС достигли договоренности о потолке цен на природный газ – согласованный верхний предел цен на газ составит 180 евро за мегаватт-час. Он будет действителен для оптовых фьючерсных сделок на голландском газовом хабе TTF. Механизм будет действовать один год и вступит в силу 15 февраля следующего года.
По словам главы правительства, это решение является победой тех стран ЕС (в том числе Литвы), которые уже несколько месяцев призывают к введению верхнего предела цены на газ, а после того, как ЕК предложила свой вариант – снижения ценовой планки.
По словам премьера, потолок в 180 евро/МВт⋅ч поможет предотвратить спекулятивные операции на рынке после зимнего сезона.
"В этот зимний сезон Путину не удалось как-то сломить самоуверенность стран ЕС и их способность заполнять хранилища и готовиться к зиме. Но после того, как он закончится, придется думать о следующем сезоне. Тот факт, что потолок к тому времени уже будет, просто не позволит игрокам рынка, которые могут захотеть воспользоваться этой ситуацией в спекулятивных целях и получить от этого сверхприбыли, сделать это. Потому что просто тогда сработает механизм потолка", - рассуждала И. Шимоните, добавив, что мера потолка оправдана для борьбы с желанием России манипулировать европейским газовым рынком.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Условия на дорогах сложные по всей Литве, в Вильнюсе пока не самая худшая ситуация жителей призывают отложить поездки
Из-за ледяного дождя и гололеда условия на дорогах в...
Поездка за покупками в Польшу перед праздниками разочаровала жителей Литвы
В последние предпраздничные дни жители Литвы обложили...
Сейм Литвы принял решение присудить евреям компенсации за присвоенное имущество
Во вторник Сейм одобрил поправки к закону,...
Владимир Зеленский посетил Бахмут, вблизи которого идут тяжёлые бои
Президент Украины Владимир Зеленский посетил во...
Литовский оперный солист Вишняускас извиняется после концерта в Минске обещает объяснить причины такого решения
Литовский оперный солист Вайдас Вишняускас, вызвавший...