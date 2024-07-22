2024.07.22 16:04

Премьер Литвы о ситуации в США: для нашей страны важнее всего сохранить внимание Вашингтона к региону

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

После того как президент США Джо Байден отказался от президентской гонки, премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что независимо от того, чем закончатся осенние выборы по другую сторону Атлантики, для Литвы самым важным будет сохранить внимание Вашингтона к региону и Европе.

„У нас нет роскоши выбора, и мы не можем выбирать за граждан Соединенных Штатов Америки, которые выберут себе президента, которого они считают достойным доверия“, - сказала радио LRT И. Шимоните.

„Литовцы, учитывая, насколько важны Соединенные Штаты Америки для блока НАТО и для нас как страны, мы не можем позволить себе роскошь думать, что с одной администрацией мы можем работать, а с другой – нет. В любом случае, независимо от того, как закончатся президентские выборы в Соединенных Штатах Америки, наша задача – сохранять внимание к региону, сохранять внимание к Европе и сохранять внимание и поддержку Украины, поскольку это жизненно важные вопросы, от которых напрямую зависит наша безопасность“, - подчеркнула премьер.

В воскресенье Джо Байден объявил о своем решении выйти из президентской избирательной кампании в США 2024 года. Обеспокоенность по поводу возможности президента баллотироваться на второй срок возникли после его появления в теледебатах с Дональдом Трампом в июне.

После объявления о решении отказаться от президентской гонки Джо Байден также заявил о своей поддержке кандидатуры своего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах в США.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии