Премьер Литвы о ситуации в США: для нашей страны важнее всего сохранить внимание Вашингтона к региону

„У нас нет роскоши выбора, и мы не можем выбирать за граждан Соединенных Штатов Америки, которые выберут себе президента, которого они считают достойным доверия“, - сказала радио LRT И. Шимоните.

„Литовцы, учитывая, насколько важны Соединенные Штаты Америки для блока НАТО и для нас как страны, мы не можем позволить себе роскошь думать, что с одной администрацией мы можем работать, а с другой – нет. В любом случае, независимо от того, как закончатся президентские выборы в Соединенных Штатах Америки, наша задача – сохранять внимание к региону, сохранять внимание к Европе и сохранять внимание и поддержку Украины, поскольку это жизненно важные вопросы, от которых напрямую зависит наша безопасность“, - подчеркнула премьер.