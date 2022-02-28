Премьер Литвы о решениях Европы: это тектонический перелом

"Не было бы преувеличением сказать, что мы наблюдаем некоторый тектонический перелом. Владимир Путин своей агрессией сумел объединить не только западное общество, но и демократии в других регионах, которые придерживаются тех же принципов. Последние дни отмечены целым рядом беспрецедентных решений, на которые прежде было сложно рассчитывать, которые нелегко было даже представить", – сказала премьер.

Она подчеркнула, что никогда в истории ЕС не выделял деньги на приобретение оружия.

"Это показывает, что эту войну оценивают очень серьезно, что это угроза не только для Украины, покушение не только на Украину, но и на те ценности, на которых создан сам ЕС", – заметила глава правительства.

Что касается санкций, Шимоните сказала, что нынешние проекты это "не конец".

"И сейчас готовят новый список лиц, которые попадут под санкции, дискуссии продолжатся. Будет дополнительный список санкций. Мы не удивимся, если услышим из России информацию, будто санкции не подействуют. Изменят ли они поведение, это вопрос стоимостью в миллион долларов. Но что подействуют на экономику, это факт", – сказала премьер.