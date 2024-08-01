Премьер Литвы о приеме немецкой бригады: работаем по плану А

„Что касается развертывания бригады, то мы полностью работаем по плану А. Но мы были бы очень плохими планировщиками, если бы даже не обдумали какую-либо реакцию, если возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства“, - в четверг Žinių radijas сказала И. Шимоните.

„Факт в том, что мы действительно работаем по плану А и будем стремиться сделать всё и обеспечить готовность, как было согласовано. Надо просто понимать масштаб задачи“, - продолжила она.

По словам премьера, в принципе решения о размещении в Литве военной единицы размером с бригаду были приняты около года назад. Однако, по словам И. Шимоните, ведомства уже заранее начали готовиться к такому шагу.