Премьер Литвы о приеме немецкой бригады: работаем по плану А

„Что касается развертывания бригады, то мы полностью работаем по плану А. Но мы были бы очень плохими планировщиками, если бы даже не обдумали какую-либо реакцию, если возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства“, - в четверг Žinių radijas сказала И. Шимоните.
„Факт в том, что мы действительно работаем по плану А и будем стремиться сделать всё и обеспечить готовность, как было согласовано. Надо просто понимать масштаб задачи“, - продолжила она.
По словам премьера, в принципе решения о размещении в Литве военной единицы размером с бригаду были приняты около года назад. Однако, по словам И. Шимоните, ведомства уже заранее начали готовиться к такому шагу.
„До этого у нас были очень долгие дискуссии, и казалось, что мы не сможем прийти к решению. Очень хорошо, что мы, надеясь, что удастся достичь такого решения, достаточно рано начали проводить большую работу, уже планируя потребности будущей бригады“, - отметила премьер-министр, подчеркнув, что реальные потребности солдат бригады стали известны только в конце прошлого года.
„Мы работаем в очень напряженных условиях, когда реально только что узнали что нужно, и пытаемся это реализовать в кратчайшие сроки“, - сказала политик.