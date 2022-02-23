"Мне кажется, что ключевой посыл здесь есть, и этот посыл был очень четко изложен всеми принимающими решения государствами и международными организациями, такими как Европейский Союз, а также премьер-министр Соединенного Королевства, президент Байден и Верховный уполномоченный ЕС по внешней политике совершенно четко сказали, что это лишь начало", - сказала премьер-министр на пресс-конференции в Сейме в среду.
"Я рассматриваю это как первый шаг, последующие шаги будут зависеть от шагов России", — сказала она.
ЕС согласовал во вторник новый пакет санкций против России, который включает около 400 физических лиц, банки, работающие в Донецке и Луганске. Санкции против России ввели также США, Великобритания и другие страны.
По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, согласованный министрами иностранных дел ЕС пакет санкций практически ничем не отличается от того, что уже наложили на Россию США, Великобритания и Канада.
На вопрос о том, достаточен ли пакет санкций, премьер-министр сказала: "Очевидно, что будут и дальнейшие дискуссии по санкциям".
"Агрессору никогда не поздно передумать, что порождает различные надежды и ожидания, но было ясно, что это были первые быстрые решения, которые нужно было принять сразу после того, как Россия нарушила ряд международных обязательств, "легализовав" образования, которые уже какое-то время находятся под контролем России и в значительной степени нелегально действуют на территории Украины", — заявила Шимоните.
Она также обратила внимание на то, что процедуры введения санкций различаются: "поскольку Великобритания или США имеют свои собственные национальные санкционные режимы, эти решения принимать легче, когда президент США или другие органы власти обладают значительными полномочиями".
"ЕС нуждается в консенсусе среди 27 государств-членов, и он был достигнут вчера, и есть некоторые временные или незначительные несоответствия в таких положениях из-за различий в регулировании, но в принципе, если иметь в виду, что логика очень похожа, то это лица, ответственные за решения, финансовые учреждения, вовлеченные в финансирование агрессии, и я считаю это первым шагом, дальнейшие шаги будут зависеть от шагов России", — сказала Шимоните.
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