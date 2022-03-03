Премьер Литвы о неприятных новостях: акты вандализма помогают Кремлю создавать искусственные истории

"Но есть неприятные новости. Во-первых, я хотела бы подчеркнуть, что в Украине идет война, и, как вы знаете, напавший на Украину режим делает все, чтобы исказить происходящее, реальность. К примеру, недавно было объявлено решение об уничтожении, наверное, последней радиостанции в России, у которой была большая аудитория. В ее эфире можно было услышать иное мнение, отличное от пропаганды Владимира Путина.

Значит, есть цель и ищут любую зацепку за информацию, чтобы создавать истории, их даже придумывают искусственно. Я имею в воду акты вандализма в отношении некоторых памятников военным. Я не знаю, кто это сделал, надеюсь, полиция выяснит", – сказала Шимоните.

Она еще раз подчеркнула, что сейчас надо воздержаться от любых действий, которые могут стать поводом для путинской пропаганды о "каких-то ксенофобских и других выпадах в Литве".

"Второй момент – еще раз призываю не использовать эти настроения или какие-то стереотипы в своем окружении. Среди соседей, в рабочем коллективе, в школах и т.п. У поклонников Путина нет национальности", – заметила глава правительства.

Шимоните сказала, что все еще слышатся беспокойства и спекуляции на тему безопасности Литвы, она напомнила, что Литва - член НАТО и Евросоюза.

"Нам очень повезло, что с 2004 года Литва является членом двух сильных альянсов – ЕС и НАТО, это гарант нашей безопасности. Вы, наверное, слышали вчерашнее выступление президента США Джо Байдена, он ясно упомянул – нет никаких дискуссий по вопросу защиты стран НАТО до последнего сантиметра", – сказала премьер.

Она подчеркнула, что гарантии безопасности Литвы сильны как никогда.

"Это подтверждают не только слова лидеров, их визиты в Литву. (…) Мы постоянно чувствуем это политическое внимание. Но и те силы, которые перебрасывают в Литву, в регион, и будут еще переброшены, уже не только для отпугивания, но и для обороны", – сказала она.