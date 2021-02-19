Премьер Литвы о налоговых инициативах президента: в этом году точно не нужно

"Я смотрю на это как на фрагментарные вещи, которые в этом году, в моем понимании, не нужны", – сказала в интервью Delfi.lt премьер, которую попросили оценить предложения главы государства.

Президент Науседа предлагает налоговые поощрения компаниям, которые быстрее повышают фонд зарплат. Годовые доходы от индивидуальной деятельности, превышающие 35 тыс. евро в год, он предлагает облагать тарифом подоходного налога в 20%. Таким же тарифом налога предлагает облагать и доходы от капитала и дивидендов, превышающие 35 тыс. евро.

Шимоните, в свою очередь, утверждает:

"Прогрессивные налоги подразумевают, что доходы объединяются, и тогда уже человека оценивают по его общей платёжеспособности. Мы так и не выберемся из нынешней фрагментации, и лишь больше ее закрепим. Это не тот путь, по которому следует идти", – сказала Ингрида Шимоните.