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Литовский премьер Ингрида Шимоните критикует налоговые изменения, предлагаемые президентом Гитанасом Науседой. Изменения связаны с прогрессивным налогообложением индивидуально работающих, а также со льготой налога на прибыль.
Премьер Литвы о налоговых инициативах президента: в этом году точно не нужно
© DELFI / Domantas Pipas

"Я смотрю на это как на фрагментарные вещи, которые в этом году, в моем понимании, не нужны", – сказала в интервью Delfi.lt премьер, которую попросили оценить предложения главы государства.

Президент Науседа предлагает налоговые поощрения компаниям, которые быстрее повышают фонд зарплат. Годовые доходы от индивидуальной деятельности, превышающие 35 тыс. евро в год, он предлагает облагать тарифом подоходного налога в 20%. Таким же тарифом налога предлагает облагать и доходы от капитала и дивидендов, превышающие 35 тыс. евро.

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Шимоните, в свою очередь, утверждает:

"Прогрессивные налоги подразумевают, что доходы объединяются, и тогда уже человека оценивают по его общей платёжеспособности. Мы так и не выберемся из нынешней фрагментации, и лишь больше ее закрепим. Это не тот путь, по которому следует идти", – сказала Ингрида Шимоните.

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