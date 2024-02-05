Премьер Литвы о национальном стадионе: история его строительства слишком затянулась

"О национально стадионе вы и сами прекрасно знаете, при каких обстоятельствах был подписан договор, потом пошли судебные процессы, они завершились не так давно и после этого можно было начать осуществление проекта. Дальше уже совсем другая история. Всю эту историю я оцениваю, как излишке затянувшуюся, она тянется очень долго", – сказала в понедельник Шимоните.

"Очень жаль, что история тянется так долго и столько на пути было недоразумений и даже, возможно, преступных деяний, но сейчас я хотела бы верить, что проект может сдвинуться с мертвой точки. Не будет решение лучше, чем построить и сдать объект в эксплуатацию", – заметила она.

Шимоните не стала оценивать действия литовских контролирующих ведомств в связи с возможно присвоенными и проигранными деньгами бывшим партнером фонда BaltCap Шарунасом Степуконисом.