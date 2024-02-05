Премьер Литвы о национальном стадионе: история его строительства слишком затянулась

 
ELTA
Игнас Добровольскас
ru.DELFI.lt
Nacionalinis stadionas
Nacionalinis stadionas
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что история строительства национального стадиона слишком затянулась. Она сказала, что чувствует сожаление в связи с теми недоразумениями и "возможными преступными деяниями", которые сопровождают эту историю, однако на данный момент не видит иного выхода, как построить стадион и ввести его в эксплуатацию.

"О национально стадионе вы и сами прекрасно знаете, при каких обстоятельствах был подписан договор, потом пошли судебные процессы, они завершились не так давно и после этого можно было начать осуществление проекта. Дальше уже совсем другая история. Всю эту историю я оцениваю, как излишке затянувшуюся, она тянется очень долго", – сказала в понедельник Шимоните.

"Очень жаль, что история тянется так долго и столько на пути было недоразумений и даже, возможно, преступных деяний, но сейчас я хотела бы верить, что проект может сдвинуться с мертвой точки. Не будет решение лучше, чем построить и сдать объект в эксплуатацию", – заметила она.

Шимоните не стала оценивать действия литовских контролирующих ведомств в связи с возможно присвоенными и проигранными деньгами бывшим партнером фонда BaltCap Шарунасом Степуконисом.

"Я не могу ответить на эти вопросы, потому что не знаю, в какой мере эту деятельность должны были контролировать литовские ведомства, а в какой - ведомства других стран. Что конкретно произошло, мне неизвестно, ведь эту информацию должна комментировать правоохрана, а не премьер-министр", – сказала она.

История строительства нацстадиона в последнее время была омрачена новыми деталями.

Бывшего партнера фонда BaltCap, который управлял компанией Vilniaus daugiafunkcis kompleksas, Шарунаса Стяпукониса обвинили в присвоении и растрате миллионов из фонда.

В интервью BNS партнер BaltCap Симонас Густайнис сказал, что Стяпуконис мог растратить больше 30 млн. евро. BaltCap расторг договор со Стяпуконисом в ноябре 2023 года и обратился в правоохрану, когда выявил проблемы в финансах фонда.

Расследование дела Стяпукониса контролирует Европейская прокуратура, им занимается Служба расследования финансовых преступлений.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас 2 февраля сообщил, что фонд BaltCap выходит из проекта, на его место приходит компания одного из самых богатых людей в Литве Арвидаса Авулиса - Hanner.

Авулис обещает построить стадион в 2026 году.

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