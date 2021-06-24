На посвященном годовщине мероприятии - первом в этом году шествии "Дорогой памяти" в Гаргждай, И. Шимоните отметила, что для Литвы июнь - тяжелый месяц, потому что в нем произошло много трагических исторических событий.

"Мы здесь отметили одно из них - событие, положившее начало жестокостям, в результате которых мы потеряли почти 200 тыс. своих сограждан. Сегодня здесь правильно говорилось, и я сама не раз об этом думала, пыталась представить себе - какой бы была Литва, если бы эти люди остались живы, родили детей, содействовали бы культуре, науке, искусству Литвы и всем другим областям. Как бы выглядели наши города, как изменилась бы наша повседневность", - рассуждала премьер.

"Конечно, это страшное прошлое не изменить, но очень важно, чтобы мы его помнили. (...) Думаю, мы должны помнить, должны рассказывать детям, внукам о том, что случилось, только для того, чтобы это никогда не повторилось", - сказала она.

Мероприятия "Дорогой памяти 1941–2021" - это шествия памяти, которые начинаются в центральных частях городов, где раньше жили евреи, и заканчиваются на местах их массовых убийств во время Холокоста, сообщила Международная комиссия по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве.

В Гаргждай 24 июня сотрудники нацистского гестапо, службы безопасности и полиции расстреляли 200 мужчин. Почти все расстрелянные были еврейской национальности. Этот расстрел стал первым массовым убийством евреев в Литве.

Некоторые историки полагают, что это вообще было первое убийство такого рода после начала войны Германии и Советского Союза.

Приуроченные к этой дате мероприятия будут проходить с июня до декабря.

В Литве более 200 мест массовых убийств жертв Холокоста.

На территории нынешней Литвы из примерно 220 тыс. проживавших здесь до Второй мировой войны евреев во время Холокоста было убито около 200 тыс. человек.