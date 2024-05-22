2024.05.22 15:35

Премьер Литвы о государственности Палестины: должна закончиться война

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Alius Koroliovas

По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, Литве не стоит следовать примеру Испании, Ирландии и Норвегии, которые признали государственность Палестины.

„Всем хотелось бы принятия решения двумя государствами. Однако пока говорить об этом очень сложно. Мы прекрасно знаем, что о признаках государственности, на которых это могло бы быть построено, на данный момент говорить практически невозможно“, – сказала И. Шимоните агентству Elta.

„Я считаю, что сейчас самое главное – это прекращение военных действий, достижение перемирия и возвращение к обсуждению того, как решить этот вопрос политически“, – сказала премьер-министр, отметив, что позиция Литвы по этому вопросу не изменилась.

ELTA напоминает, что в среду Норвегия, Ирландия и Испания заявили о признании палестинского государства.

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