Премьер Литвы о государственности Палестины: должна закончиться война

„Всем хотелось бы принятия решения двумя государствами. Однако пока говорить об этом очень сложно. Мы прекрасно знаем, что о признаках государственности, на которых это могло бы быть построено, на данный момент говорить практически невозможно“, – сказала И. Шимоните агентству Elta.