Премьер Литвы о доверии к министру обороны: не вижу оснований требовать его отставки

Кроме того, премьер-министр отметила, что размышления о том, что оглашенная министром информация о протоколе о намерениях с Германией может негативно сказаться на переговорных позициях Литвы , являются безответственными. Это, по ее словам, бросает тень на способность стратегических партнеров максимально обеспечивать как свои интересы, так и интересы других правительств и обществ.

Тем не менее глава Кабмина признает, что А. Анушаускасу следовало воздержаться от более широких дискуссий в публичном пространстве. Однако премьер-министр не намерена требовать от министра политической ответственности – даже если Генеральная прокуратура примет решение о возбуждении досудебного расследования по факту раскрытия информации.

"Хотя я и считаю, что следовало воздержаться от более широких дискуссий в публичном пространстве на данном этапе, который я бы назвала рабочим, тем не менее я не вижу оснований требовать отстранения министра от должности. Я не думаю, что даже если Генеральная прокуратура примет решение о начале расследования, оценка ситуации должна автоматически измениться, потому что само по себе начало расследования не означает, что конкретному лицу априори можно вменить какое-либо нарушение – это и будет установлено в ходе расследования, а его заключения могут быть любыми", – пояснила свою позицию политик.