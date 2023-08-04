Премьер Литвы о доверии к министру обороны: не вижу оснований требовать его отставки

В своей оценке ситуации с оглашением подробностей о немецких танках Leopard, обсуждавшейся на прошлой неделе, глава правительства подчеркивает, что информация, которую министр представил членам Государственного совета по обороне (ГСО), не была обнародована.
"Я доверяю министру, с которым обсудила эту ситуацию. (...) насколько мне известно, информация из той, что была представлена в Госсовете по обороне, которая конкретно классифицируется как засекреченная согласно соответствующим правовым актам, не была обнародована министром", – указывает И. Шимоните в своем комментарии для телеканала LRT.
По словам главы Правительства, часть обнародованной А. Анушаускасом информации находится в открытом доступе.
"Тот факт, что во время представления закрытой информации также обсуждается и контент, который можно найти в открытых источниках, на мой взгляд, не засекречивает такую информацию, которая уже находится в открытом доступе. Планы и решение ГСО о формировании дивизии общеизвестны, как и планы по закупке танков в этом контексте. Поставка танков конечна, известны их названия, армии, которые их используют, можно найти много аналитических статей, анализирующих и сравнивающих их различные характеристики — можно легко "нагуглить" отличия между двигателями или другие эксплуатационные отличия между наиболее распространенными моделями", — пояснила И. Шимоните.
Кроме того, премьер-министр отметила, что размышления о том, что оглашенная министром информация о протоколе о намерениях с Германией может негативно сказаться на переговорных позициях Литвы, являются безответственными. Это, по ее словам, бросает тень на способность стратегических партнеров максимально обеспечивать как свои интересы, так и интересы других правительств и обществ.
Тем не менее глава Кабмина признает, что А. Анушаускасу следовало воздержаться от более широких дискуссий в публичном пространстве. Однако премьер-министр не намерена требовать от министра политической ответственности – даже если Генеральная прокуратура примет решение о возбуждении досудебного расследования по факту раскрытия информации.
"Хотя я и считаю, что следовало воздержаться от более широких дискуссий в публичном пространстве на данном этапе, который я бы назвала рабочим, тем не менее я не вижу оснований требовать отстранения министра от должности. Я не думаю, что даже если Генеральная прокуратура примет решение о начале расследования, оценка ситуации должна автоматически измениться, потому что само по себе начало расследования не означает, что конкретному лицу априори можно вменить какое-либо нарушение – это и будет установлено в ходе расследования, а его заключения могут быть любыми", – пояснила свою позицию политик.
"Хочется верить, что этот случай послужит хорошим уроком для всех, кто готовит и получает информацию ограниченного распространения и иную засекреченную информацию", – сказала премьер-министр в своем комментарии.