Премьер Литвы о дорожающей жизни: сказанное мною необязательно понравится

"Я, наверное, сейчас скажу то, что необязательно понравится, но скажу, что в целом ситуация иная, наконец-то после незапланированного и непредвиденного скачка цен в сентября уже несколько месяцев подряд мы видим замедление роста инфляции и будем наблюдать его впредь", – сказала Delfi премьер.

"Я знаю, это не понравится, люди не любят такое слышать, но все же в мире произошел значительный шок цен. В начале прошлого года подскочили цены на зерно, другое сырье, цены на подсолнечное масло выросло до космического масштаба. Да, сейчас они немного снизились, но они все еще на 50% выше, чем в 2021 году", – заметила она.

По ее словам, закупочные цены выросли на 50-70%. Кроме того, есть аспект роста зарплат и цен на энергоресурсы.

"Центробанк Литвы во время последних прогнозов указал, что по предварительным данным именно это и обусловило скачок цен на продукты", – сказала Шимоните, заметив, что то же самое наблюдалось по всей Европе.

По ее словам, если предлагают только одно - снизить НДС на продукты, то можно взглянуть на ситуацию в Польше.

"Инфляция в Польше похожа на нашу, около 18%, у нас 20%. Это похожий размер, несмотря на все меры на уровне популизма", – сказала премьер.

"Можем взглянуть на свой же пример - сниженный НДС на услуги общепита, но это не остановило рост цен. Если спросить у представителей этого бизнеса, вы услышите сто причин тому и все они достаточно серьезные", – прибавила она.

"Проблема простая. Экономика переживает большой шок, нет простых способов для снижения цен или изменения цен на рынке энергоресурсов", – сказала Шимоните, напомнив о пакете помощи жителям, который снизит их расходы на энергоресурсы.

Премьер сказала, что главный аргумент против снижения НДС - это большие убытки бюджета.

"Речь идет о сотнях миллионов, а при этом, осмелюсь предположить, что цены на товары и услуги не уменьшатся", – убеждена премьер.

На замечания, что в Польше 0% НДС делает так, что те же товары, что и в Литве там дешевле, Шимоните ответила, что немногие литовцы ездят в Польшу за продуктами, это не массовое явление, поэтому литовские торговцы на это не реагируют.

"К сожалению, в Литве в этой сфере конкуренция небольшая, потому что рынок в Литве маленький", – прибавила она.

Она сказала, что мы сравниваем несравнимое: "С большой страной, со страной, где такая большая конкуренция, где на рынке так много больших и малых игроков, где есть своя валюта, где курс в отношении евро "плавает" и т.д. Мне кажется, такое сравнение непрофессионально. <...> Мы считаем по-своему, поляки по-своему. Несмотря на все решения, инфляция в Польше сейчас почти такая же, как у нас. Нам кажется, что там действует льготный НДС, а полякам вряд ли так кажется, ведь цены там выросли так же, как у нас".

Премьер не считает, что в Литве стоит экспериментировать с НДС на продукты питания, поскольку такой эксперимент слишком дорого обойдется жителям.

Она сказала, что приоритет власти в 2023 году - индексация доходов и помощь домашним хозяйствам.

"Основное, наверное, продукты и содержание жилья. В бюджете на оплату расходов на жилье выделен миллиард евро – это и компенсация цен на электричество, и компенсация цен на газ, НДС на отопление, плюс расширение круга получателей компенсаций за отопление", – напомнила премьер.

Она предположила, что возможно, не все семьи еще пользуются положенной помощью, например, компенсацией за отопление.

Шимоните напомнила, что росли не только цены, но и доходы жителей.

"Мы берем одну часть, ломаем голову, рвем волосы на голове, думаем, что финансовое положение людей не изменилось. Но важно видеть обе части, включая то, что рост зарплат в 2021 году в Литве был самым большим в ЕС и, наверное, превысил инфляцию. В прошлом году реальные доходы снизились из-за высокой инфляции, но все же годовой рост зарплат в Литве был самым большим", – сказала премьер.

По ее словам, в этом году рост зарплат должен быть равен инфляции.

"Значит, покупательная способность людей особенно не вырастет, но и не ухудшится", – сказала Delfi глава правительства.