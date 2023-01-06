Премьер Литвы о дорожающей жизни: сказанное мною необязательно понравится

"Я, наверное, сейчас скажу то, что необязательно понравится, но скажу, что в целом ситуация иная, наконец-то после незапланированного и непредвиденного скачка цен в сентября уже несколько месяцев подряд мы видим замедление роста инфляции и будем наблюдать его впредь", – сказала Delfi премьер.
"Я знаю, это не понравится, люди не любят такое слышать, но все же в мире произошел значительный шок цен. В начале прошлого года подскочили цены на зерно, другое сырье, цены на подсолнечное масло выросло до космического масштаба. Да, сейчас они немного снизились, но они все еще на 50% выше, чем в 2021 году", – заметила она.
По ее словам, закупочные цены выросли на 50-70%. Кроме того, есть аспект роста зарплат и цен на энергоресурсы.
"Центробанк Литвы во время последних прогнозов указал, что по предварительным данным именно это и обусловило скачок цен на продукты", – сказала Шимоните, заметив, что то же самое наблюдалось по всей Европе.
По ее словам, если предлагают только одно - снизить НДС на продукты, то можно взглянуть на ситуацию в Польше.
"Инфляция в Польше похожа на нашу, около 18%, у нас 20%. Это похожий размер, несмотря на все меры на уровне популизма", – сказала премьер.
"Можем взглянуть на свой же пример - сниженный НДС на услуги общепита, но это не остановило рост цен. Если спросить у представителей этого бизнеса, вы услышите сто причин тому и все они достаточно серьезные", – прибавила она.
"Проблема простая. Экономика переживает большой шок, нет простых способов для снижения цен или изменения цен на рынке энергоресурсов", – сказала Шимоните, напомнив о пакете помощи жителям, который снизит их расходы на энергоресурсы.
Премьер сказала, что главный аргумент против снижения НДС - это большие убытки бюджета.
"Речь идет о сотнях миллионов, а при этом, осмелюсь предположить, что цены на товары и услуги не уменьшатся", – убеждена премьер.
На замечания, что в Польше 0% НДС делает так, что те же товары, что и в Литве там дешевле, Шимоните ответила, что немногие литовцы ездят в Польшу за продуктами, это не массовое явление, поэтому литовские торговцы на это не реагируют.
"К сожалению, в Литве в этой сфере конкуренция небольшая, потому что рынок в Литве маленький", – прибавила она.
Она сказала, что мы сравниваем несравнимое: "С большой страной, со страной, где такая большая конкуренция, где на рынке так много больших и малых игроков, где есть своя валюта, где курс в отношении евро "плавает" и т.д. Мне кажется, такое сравнение непрофессионально. <...> Мы считаем по-своему, поляки по-своему. Несмотря на все решения, инфляция в Польше сейчас почти такая же, как у нас. Нам кажется, что там действует льготный НДС, а полякам вряд ли так кажется, ведь цены там выросли так же, как у нас".
Премьер не считает, что в Литве стоит экспериментировать с НДС на продукты питания, поскольку такой эксперимент слишком дорого обойдется жителям.
Она сказала, что приоритет власти в 2023 году - индексация доходов и помощь домашним хозяйствам.
"Основное, наверное, продукты и содержание жилья. В бюджете на оплату расходов на жилье выделен миллиард евро – это и компенсация цен на электричество, и компенсация цен на газ, НДС на отопление, плюс расширение круга получателей компенсаций за отопление", – напомнила премьер.
Она предположила, что возможно, не все семьи еще пользуются положенной помощью, например, компенсацией за отопление.
Шимоните напомнила, что росли не только цены, но и доходы жителей.
"Мы берем одну часть, ломаем голову, рвем волосы на голове, думаем, что финансовое положение людей не изменилось. Но важно видеть обе части, включая то, что рост зарплат в 2021 году в Литве был самым большим в ЕС и, наверное, превысил инфляцию. В прошлом году реальные доходы снизились из-за высокой инфляции, но все же годовой рост зарплат в Литве был самым большим", – сказала премьер.
По ее словам, в этом году рост зарплат должен быть равен инфляции.
"Значит, покупательная способность людей особенно не вырастет, но и не ухудшится", – сказала Delfi глава правительства.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Efektyvus plaukų šalinimas lazeriu – rinktumėtės „Volga“ ar „Porsche“? Plaukeliai neatauga 10 ir daugiau metų (3)
Nusižiūrėjo butą Vilniuje, bet nežinojo, kas už to slepiasi: kada namų pirkimas virsta negailestinga loterija ekspertai dalinasi reikšminga informacija apie paskolas ir būsto draudimą
TOP новостей
Идея: в Вильнюсе предлагается установить памятник Зеленскому
В последние несколько лет, особенно после начала войны...
Премьер Литвы о дорожающей жизни: сказанное мною необязательно понравится
Жители Литвы озабочены ростом цен, однако...
Мрачные прогнозы: в Литве останется всего 2 миллиона жителей
"Евростат" прогнозирует, что через 7 лет в Литве будет...
Верующих возмутили слова мэра Вильнюса, появившиеся в канун православного Рождества
Представители Литовской православной Церкви выразили...
Эфир Delfi: итоги недели c европарламентарием Юозасом Олекасом
После выпуска новостей итоги недели подводим с...