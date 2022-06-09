"Оппозиция всегда упрекает правящих. Когда мы были оппозицией, тоже были упреки и всякое другое. Мне кажется, важно, чтобы эти действия сохранились в рамках Устава. Коллеги из оппозиции решили, что у них есть абсолютное право на использование Устава, а потом удивились, что уставом пользуются и правящие. Это не должно удивлять", – сказала премьер о внеочередном заседании.

По ее словам, когда принимаешь решение, просто надо считать голоса.

"Какими тут будут конкретные требования, чтобы депутаты все же вернулись на свои места и продолжили работу так, как должны – голосовали бы за или против, тут уже как каждому кажется верным. (…) Слышатся всякие слухи, что в букет требований войдут и все проекты, которые оппозиции или ее части не нравятся. Лучше всего выражать свое недовольство, голосуя во время обсуждения вопросов", – сказала Шимоните.

Она напомнила, что для увольнения министра нужно пройти все процедуры.

"Следующий вотум недоверия может быть объявлен только через полгода. Конечно, можно предложить оппозиции выразить недоверие всему правительству, тогда уволят всех министров – и тех, которые нравятся, и тех, которые не нравятся, если получится", – пояснила премьер.

"Если видишь, что интерпелляция не удалась, не можешь требовать увольнения чиновника, или отказываться работать. Свою работу все равно надо делать, ведь за нее зарплату тебе платят налогоплательщики", – прибавила Шимоните.