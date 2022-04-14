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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что и полиция и власти готовятся к возможным провокациям на 9 мая, когда в России праздную победу во Второй мировой войне. Она сказала, что любой протест может стать поводом для кремлевской пропаганды.
Gegužės 9 rusų pergalės minėjimas Antakalnio kapinėse
Gegužės 9 rusų pergalės minėjimas Antakalnio kapinėse
© DELFI / Tomas Vinickas

"Будем делать все, чтобы избежать провокаций, полиция готовится. Я очень хочу, чтобы здравомыслящие, рационально мыслящие люди не искали повода и не давали повода для кремлевской пропаганды, мы видим, что пропаганда действует и ищет к чему придраться. Нам это не нужно", – сказала премьер в интервью на Žinių radijаs.

Кроме того, Шимоните не сомневается, что до 9 мая парламент примет поправки к законам, в которых предлагается ввести запрет на демонстрацию и использование во время собраний и других массовых мероприятий, а также в общественных местах символы военной агрессии России в Украине.

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"Я думаю, что ведомства будут подготовлены, не сомневаюсь, что парламент примет эти решения, и не сомневаюсь, что они вступят в силу", – прибавила она.

Напомним, что парламент решает вопрос запрета на георгиевские ленты и буквы Z и V, которые в России стали символами агрессии в Украине.

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