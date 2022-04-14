"Будем делать все, чтобы избежать провокаций, полиция готовится. Я очень хочу, чтобы здравомыслящие, рационально мыслящие люди не искали повода и не давали повода для кремлевской пропаганды, мы видим, что пропаганда действует и ищет к чему придраться. Нам это не нужно", – сказала премьер в интервью на Žinių radijаs.
Кроме того, Шимоните не сомневается, что до 9 мая парламент примет поправки к законам, в которых предлагается ввести запрет на демонстрацию и использование во время собраний и других массовых мероприятий, а также в общественных местах символы военной агрессии России в Украине.
"Я думаю, что ведомства будут подготовлены, не сомневаюсь, что парламент примет эти решения, и не сомневаюсь, что они вступят в силу", – прибавила она.
Напомним, что парламент решает вопрос запрета на георгиевские ленты и буквы Z и V, которые в России стали символами агрессии в Украине.
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