Премьер Литвы: необходимо отказаться от российских энергоресурсов, используемых как оружие

"Отключение от российских ресурсов, которые используются как оружие, а не как ресурс, является очень важной задачей на данный момент, и мы прекрасно знаем, что речь идет не только о защите климата и природы, но и о независимости и защите наших экономик", - сказала Шимоните в пятницу в Вильнюсе на конференции "Реализация стратегии "зеленых" финансов в странах Балтии".

Глава правительства отметила, что пример Литвы показывает, что это возможно после правильной оценки ситуации и подготовки.

"Как мы показали на своем примере, чтобы отключиться от российского газа, нужно быть к этому готовым, а на подготовку нужно время. Это означает не только строительство инфраструктуры и инвестирование, но и правильную оценку ситуации", — сказала премьер-министр.

По оценкам, для перехода Литвы к "зеленой" экономике в этом десятилетии потребуется около 14 млрд евро, из которых почти 10 млрд евро предоставит государство, остальное - частный бизнес.

"Государственных финансов для этого не хватит, нужно мобилизовать частный сектор", - уверяла премьер Литвы.

Говоря о стремлении Европейского союза к 2050 году стать нейтральной для климата экономикой, Шимоните сказала, что последствия пандемии и войны России против Украины могут помешать достижению этих целей.

"При решении этих задач необходим единый подход и при попытке решить все эти проблемы одновременно, разумеется, очень сложно сохранять бдительность, не забывать важные вещи, не поддаваться искушению найти более простые решений", - сказала на конференции Шимоните.