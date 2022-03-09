Премьер Литвы: некоторые наши сограждане чувствуют себя неуютно

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду на брифинге правительства снова призвала жителей не винить русскоязычных в Литве в том, что Россия начала войну в Украине.

Премьер уже не в первый раз поднимает этот вопрос.

"Одна тема, к которой я вынуждена возвращаться снова и снова – информация о том, что часть наших сограждан чувствует себя несколько неуютно. По той причине, что против них, как представителей определенной национальности и против языка, на котором они говорят, слышатся враждебные реплики или фиксируются враждебные действия", – сказала премьер.

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Она еще раз напомнила, что "Литва всегда была открытой страной".

"Со времен Гедиминаса. В этой стране свое место уже прежде нашли многие представители российской и белорусской оппозиции, гражданского общества, представители независимых средств массовой информации. Эти люди здесь живут, работают, стараются делать свое дело, очень часто говорят по-русски. Хочу подчеркнуть, что этот язык в ближайшем будущем будет слышаться еще чаще – поскольку люди, не согласные с осуществлением методики 1984 г. в России, часть из них, вынуждены уехать или не могут вернуться. Поэтому таких людей в Литве может стать еще больше", – заметила Шимоните.

Она напомнила, что почти все, "кто ездил в последнее время за солнцем к Лукашенко и другим диктаторам, это граждане Литвы с литовскими фамилиями".

"Еще раз хочу призвать наших людей, сограждан, как самих оставаться людьми, которых нельзя обвинить в ксенофобии, так и говорить об этом со своими детьми", – сказала Шимоните.

Она заметила, что в среду правительство будет решать вопрос продления режима ЧП. В четверг этот вопрос рассмотрит парламент.

"Предлагают продлить этот режим на нынешних условиях. Однако правительство предложит предусмотреть некоторые установки, которые связаны с ограничением возможностей распространения пропутинской пропаганды или призывов к войне", – отметила премьер.

"Предлагается запретить проведение митингов, мероприятий и др., на которых напрямую поддерживают кремлевскую так называемую "спецоперацию", но на самом деле это военная пропаганда", – сказала Шимоните.

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