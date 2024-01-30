Премьер Литвы не видит оснований для недоверия министру сельского хозяйства

"Мне бы не хотелось все это перекладывать на плечи одного министра, потому что я знаю, что даже если заменить министра, конфликт никуда не исчезнет и нам нужно найти решения, которые позволили бы сбалансировать интересы фермеров и их частной собственности, но также долгосрочные цели по защите окружающей среды", - сказала я во вторник радио LRT И. Шимоните.

"Я не вижу сейчас никаких оснований выражать недоверие министру, а перед министром стоят вполне конкретные задачи, которые ему предстоит решить в ближайшее время на благо тех же фермеров", - сказала она.

И. Шимоните подчеркнула, что вопросы, поднятые фермерами, не относятся к исключительной компетенции Министерства сельского хозяйства, а ошибки, отмеченные в Законе об акцизах, будут исправлены, и "было бы немного неправильно" из-за этого предъявлять претензии К. Навицкасу.