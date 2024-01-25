Премьер Литвы: не совсем правильно говорить, что фермеров никто не слышит

"2,5 недели назад у меня была встреча с коллегами (8 января состоялась встреча СХСЛ с премьер-министром – ELTA). Мне были представлены такие же требования, была возможность их обсудить, даже о чем-то договориться и кое-что сделать.
В демократической стране протестовать тем или иным способом – это свободная воля свободных людей, и именно за это боролись отцы независимости. Но я бы осмелилась сказать, что утверждение о том, что кто-то кого-то не слышит, не совсем правильное", - сказала И. Шимоните на внеочередном заседании парламентского Комитета по сельским делам (КСД) в четверг.
В четверг продолжается протест фермеров против существующей сельскохозяйственной политики и КСД обсудил 6 основных требований фермеров.
Протестующие фермеры требуют отмены обязательства по восстановлению многолетних лугов, возврата старого порядка использования маркированного дизтоплива, отмены повышенного с этого года акцизного налога на сжиженный нефтяной газ (СНГ), решения так называемого молочного кризиса, отказа от расширения охраняемых территорий и прекращения транзита российского зерна.
И. Шимоните заверила членов КСД и представителей фермеров, участвовавших во встрече, что Правительство уже приступило к решению поднятых вопросов.
Прежде всего, подчеркнула она, в течение двух недель будут завершены поправки в Закон об акцизах, которые вернут старый порядок использования так называемого "зеленого" дизеля в сельском хозяйстве, акциз на сжиженный нефтяной газ снизится до 41 евро за тонну.
"Нет проблемы, представить (законопроект – ELTA) на весенней сессии или на внеочередной сессии", - отметила И. Шимоните, добавив, что проект можно рассмотреть в срочном порядке.
Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен в четверг заверила, что на весенней сессии поправки будут рассмотрены в первую очередь.
Однако премьер выразила сожаление, что критика в адрес повышенных акцизов началась уже после их вступления в силу, хотя поправки, предусматривающие это, долгое время рассматривались в парламенте.
Комментируя другое требование фермеров – отменить обязательство по восстановлению многолетних лугов – И. Шимоните сказала, что проблема будет решаться совместно с Европейской комиссией (ЕК).
В Брюсселе на этой неделе этот вопрос обсуждал и министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас. По его словам, ЕК "настроена помочь", и ожидается, что конкретное соглашение будет достигнуто к началу предстоящего декларирования посевов.
В свою очередь И. Шимоните подчеркнула, что нынешнее правительство пытается решить последствия решений предыдущих правительств.
"(…) К сожалению, сейчас нам нужно разобраться с последствиями, и мы их решим", - сказала И. Шимоните.
Она отметила, что согласование с ЕК необходимо, чтобы избежать санкций со стороны институтов ЕС.
"Мы хотели бы решать таким образом, чтобы Литва не рисковала спорить с ЕС по поводу каких-либо штрафов или неправильного выполнения какого-либо законодательства ЕС. Потому что тогда эти штрафы придется платить литовским налогоплательщикам", - сказала премьер-министр.
Также И. Шимоните опровергла подозрения протестующих о том, что на рынке Литвы появляется зерно российского происхождения. По ее словам, транзитом через Литву перевозится очень мало зерна российского происхождения, и государство не могло запретить транзит в одностороннем порядке. Она еще раз подчеркнула, что ЕС не санкционирует импорт продуктов питания из России.
"Необходимо очень четко понимать, в чем проблема. Проблема в том, что количество зерна, экспортируемого в третьи страны, влияет на цену наших экспортеров. В Литве это количество очень мало, и если оно и влияет на цену, то очень незначительно.
Компании, которые переваливают российское зерно, с моральной точки зрения можно оценивать по-разному. Но основной объем переваливается за пределами Литвы. А так как здесь одна ценовая зона и она принимается торговцами. Я действительно не могу брать на себя обязательства, что другие страны Балтии примут решения об ограничении транзита, и это нужно четко понимать", - сказала премьер.
"То, что ЕС примет такие решения, невероятно. Потому что во всех дискуссиях о санкциях, где Литва является главным инициатором всех санкций, включение продуктов питания, за исключением предметов роскоши, не обсуждается. Это означает, что возможны некоторые другие решения и требования к сертификатам. Но Литва со своей стороны может делать все, что может, но я действительно не могу брать на себя обязательства за другие страны Балтии", - сказала она.
В четверг в Вильнюсе продолжается протест фермеров, пригнавших в столицу тракторы. Участники акции второй день протестуют перед правительством.