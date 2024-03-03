Премьер Литвы: не нужно бояться, когда говорят, что не существует автоматического перехода к 5-ой статье НАТО

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Поскольку дебаты об обязательствах союзников по НАТО в отношении коллективной обороны продолжаются, премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что в случае войны политические решения лидеров Альянса о введении в действие 5-ой статьи могут занять время. Поэтому, уверяет политик, - Литва должна не только доверять своим партнерам, но и укреплять возможности национальной безопасности.

"В последнее время много дискуссий проходит о присутствии и участии наших партнеров. Это важный аспект, учитывая, насколько важны для Литвы членство в НАТО и трансатлантические связи. Естественно предположить, что мы все вместе будем обороняться с нулевого момента. А еще лучше, если мы все вместе будем сдерживать", - заявила И. Шимоните на заседании Совета Союза Отечества - Христианских демократов Литвы (TS-LKD) в воскресенье.

"Все-таки гарантии НАТО носят, прежде всего, политический характер. И иногда, к сожалению, политики демократических стран медлят именно в решающие моменты. А 5-я статья как раз о таких и говорит (моментах - ELTA) - и нет никакого международного суда, в который можно подать иск за недостаточно быстрое принятие решений", - сказала она.

Бен Ходжес, генерал запаса США, посетивший страну в конце февраля, заявил, что в случае агрессии Литва должна быть готова защищаться как минимум две недели. Подобные заявления подверглись критике - министр обороны Арвидас Анушаускас отметил, что такие заявления являются "надуманными".

Однако И. Шимоните отмечает, что не следует злиться на подобные заявления коллег-союзников.

"Когда уважаемые офицеры запаса говорят, что необходимо подготовить план действий на случай, если политические решения затянутся - не надо на это злиться. Когда политики заявляют, что в Альянсе нет автоматического перехода к 5-ой статье, бояться нечего. Это не значит, что кто-то нас не защитит, как гласят кликбейтные заголовки. Потому что, прежде всего, мы должны сами уметь защищаться. И в первую очередь - в головах", - акцентировала она.

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