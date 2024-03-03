Премьер Литвы: не нужно бояться, когда говорят, что не существует автоматического перехода к 5-ой статье НАТО

"В последнее время много дискуссий проходит о присутствии и участии наших партнеров. Это важный аспект, учитывая, насколько важны для Литвы членство в НАТО и трансатлантические связи. Естественно предположить, что мы все вместе будем обороняться с нулевого момента. А еще лучше, если мы все вместе будем сдерживать", - заявила И. Шимоните на заседании Совета Союза Отечества - Христианских демократов Литвы (TS-LKD) в воскресенье.
"Все-таки гарантии НАТО носят, прежде всего, политический характер. И иногда, к сожалению, политики демократических стран медлят именно в решающие моменты. А 5-я статья как раз о таких и говорит (моментах - ELTA) - и нет никакого международного суда, в который можно подать иск за недостаточно быстрое принятие решений", - сказала она.
Бен Ходжес, генерал запаса США, посетивший страну в конце февраля, заявил, что в случае агрессии Литва должна быть готова защищаться как минимум две недели. Подобные заявления подверглись критике - министр обороны Арвидас Анушаускас отметил, что такие заявления являются "надуманными".
Однако И. Шимоните отмечает, что не следует злиться на подобные заявления коллег-союзников.
"Когда уважаемые офицеры запаса говорят, что необходимо подготовить план действий на случай, если политические решения затянутся - не надо на это злиться. Когда политики заявляют, что в Альянсе нет автоматического перехода к 5-ой статье, бояться нечего. Это не значит, что кто-то нас не защитит, как гласят кликбейтные заголовки. Потому что, прежде всего, мы должны сами уметь защищаться. И в первую очередь - в головах", - акцентировала она.