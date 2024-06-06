Премьер Литвы назвала ожидания от нового командующего армией: опыт международной работы и уважение коллег

"Что важно, на мой взгляд, для будущего командующего армией, так это опыт международной работы и уважение в обществе, потому что это очень важно в нынешних обстоятельствах. Ожидание – прилагать все силы и усилия, чтобы наши возможности сдерживания были максимально сильными, наше взаимодействие с нашими союзниками было максимально сильным и (обеспечить) (...) усиление нашей армии и ее готовности принять немецкую бригаду", - в четверг Žinių radijas сказала И. Шимоните.