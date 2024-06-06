2024.06.06 17:22

Премьер Литвы назвала ожидания от нового командующего армией: опыт международной работы и уважение коллег

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė, Agnė Bilotaitė
Ingrida Šimonytė, Agnė Bilotaitė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Ведомства согласовывают возможных кандидатов на должность командующего Литовской армией, в связи с чем премьер-министр Ингрида Шимоните подчеркивает, что от потенциальных кандидатов ожидается опыт международной работы, готовность укрепить инструменты сдерживания, реализовать всеобщий принцип обороны, быть уважаемым коллегами.

"Что важно, на мой взгляд, для будущего командующего армией, так это опыт международной работы и уважение в обществе, потому что это очень важно в нынешних обстоятельствах. Ожидание – прилагать все силы и усилия, чтобы наши возможности сдерживания были максимально сильными, наше взаимодействие с нашими союзниками было максимально сильным и (обеспечить) (...) усиление нашей армии и ее готовности принять немецкую бригаду", - в четверг Žinių radijas сказала И. Шимоните.

Кроме того, как отметила премьер, будущему командующему армией следует также уделить внимание реализации принципа всеобщей обороны.

"Мы должны развивать принцип всеобщей обороны – каждый, кто хочет найти свое место в обороне страны, должен его найти", - сказала глава Кабмина.

"Это тоже задача командующего армией – чтобы не было людей, которые не могут помочь или что-либо сделать. Каждый, кто хочет, может чем-то помочь и что-то сделать, должен иметь возможность это сделать", - сказала политик.

Во вторник главный советник президента Фредерикас Янсонас сообщил, что на должность командующего армией президент предложит кандидатуру генерала Раймундаса Вайкшнораса, которая сейчас согласовывается с фракциями Сейма.

О своей поддержке этой кандидатуры во вторник в Сейме журналистам заявила и И. Шимоните.
Срок полномочий нынешнего командующего армией Вальдемара Рупшиса истекает в июле этого года.

Согласно Конституции, командующий армией назначается сроком на пять лет и освобождается от должности президентом с одобрения Сейма.

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