Премьер Литвы назвала ожидания от нового командующего армией: опыт международной работы и уважение коллег

"Что важно, на мой взгляд, для будущего командующего армией, так это опыт международной работы и уважение в обществе, потому что это очень важно в нынешних обстоятельствах. Ожидание – прилагать все силы и усилия, чтобы наши возможности сдерживания были максимально сильными, наше взаимодействие с нашими союзниками было максимально сильным и (обеспечить) (...) усиление нашей армии и ее готовности принять немецкую бригаду", - в четверг Žinių radijas сказала И. Шимоните.
Кроме того, как отметила премьер, будущему командующему армией следует также уделить внимание реализации принципа всеобщей обороны.
"Мы должны развивать принцип всеобщей обороны – каждый, кто хочет найти свое место в обороне страны, должен его найти", - сказала глава Кабмина.
"Это тоже задача командующего армией – чтобы не было людей, которые не могут помочь или что-либо сделать. Каждый, кто хочет, может чем-то помочь и что-то сделать, должен иметь возможность это сделать", - сказала политик.
Во вторник главный советник президента Фредерикас Янсонас сообщил, что на должность командующего армией президент предложит кандидатуру генерала Раймундаса Вайкшнораса, которая сейчас согласовывается с фракциями Сейма.
О своей поддержке этой кандидатуры во вторник в Сейме журналистам заявила и И. Шимоните.
Срок полномочий нынешнего командующего армией Вальдемара Рупшиса истекает в июле этого года.
Согласно Конституции, командующий армией назначается сроком на пять лет и освобождается от должности президентом с одобрения Сейма.