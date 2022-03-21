"Сегодня белорусский диктатор, трус, называющий себя президентом Беларуси, не только посадил в тюрьмы или выслал свободных жителей своей страны. Он окончательно и бесповоротно предал свой народ, сделал Беларусь – не ту, настоящую, а ту, которую он из последний сил пытается удержать в своем кулаке, – союзницей кремлевской агрессии и плацдармом войны России против Украины", – прибавила она.
По словам премьера, Беларусь хочет стать свободной и демократической страной, поэтому Запад обязан помочь ей в осуществлении этой цели.
"Поэтому сегодня миссия демократической Беларуси приобретает еще большее значение. И для всех нас сегодня еще более важно, поддерживая Украину и ее свободу, не забывать всех тех, кто стремится к свободе и демократии Беларуси. Западный мир долго говорил о цене основополагающих демократических ценностей и свободы, а сейчас у него есть возможность – и обязательство – показать, что это важнее, чем материальный комфорт и обычные схемы действия. У нас есть такое обязательство перед Украиной, но мы не можем забывать и об этом обязательстве перед свободой Беларуси", – сказала премьер.
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