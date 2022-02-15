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Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните во вторник утром в интервью на LRT подчеркнула, что на данном этапе не планирует менять состав правительства. Она также заговорила о подготовке к осенней волне коронавируса.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Я пока не вижу никаких изменений. Однако политика - динамический процесс, возможно, появляются отдельные интересы, иногда другая динамика, которую привносят приближающиеся выборы. В 2023 г. состоятся муниципальные выборы, а в 2024 г – целый ряд выборов. В политике никогда не можешь быть уверен, что сможешь работать в таком формате в каком, пришел, на протяжении всего срока полномочий", – сказала она.

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В СМИ были представлены фамилии министров, которых надо менять. IШимоните подчеркнула, что если она решит кого-то заменить, обязательно информирует об этом.

"Я точно знаю, что министров меняет премьер-министр. Пока работает это правительство, когда я увижу необходимость в смене министра, обязательно информирую об этом общество. А на все эти слухи из других источников я реагирую как на часть политического театра, оснований для таких разговоров пока нет", – сказала Шимоните.

А что касается управления пандемией, она согласна с тем, что пик омикрона уже пройден. Однако в ближайшие недели вырастет смертность. По словам Шимоните, надо готовиться к возможной волне коронавируса осенью.

"Ограничений должно стать меньше, если не будет никаких неожиданностей. (…) Но если так и будет, нам всем надо готовится к осенней волне, когда COVID–19 все равно вернется", – сказала LRT Шимоните.

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