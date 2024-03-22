Премьер Литвы на Балтийской военной конференции: формула победы над агрессором ясна - мир через силу

"Без дополнительных инвестиций в оборону все наши планы, опасения и декларации останутся лишь словами на бумаге. На Вильнюсском саммите мы договорились, что 2 проц. – это нижний предел обороны, и все члены НАТО должны твердо стоять на этом уровне, стремясь к еще большему", - сказала И. Шимоните.

"Укрепляя оборонительную опору Европы, мы должны сделать все, что в наших силах, для сохранения и укрепления трансатлантических связей. Между Европой и Соединенными Штатами Америки всегда, как и в любой семье, будут различия, но было бы непростительно недальновидно допустить ослабление нашего единства, которое является краеугольным камнем евроатлантической и глобальной безопасности и стабильности", - сказала премьер.

Как указывается в сообщении правительства, говоря о долгосрочной российской угрозе, необходимости усиления и ускорения военной поддержки Украины и инвестициях в оборонный потенциал союзников по НАТО, глава правительства подчеркнула: арсенал демократии должен быть сильнее, чем тирания.

Премьер назвала работу Литвы по укреплению национальной обороны – в этом году на оборону планируется выделить 2,77 проц. ВВП, планируется рост этой доли в ближайшие годы, модернизация вооруженных сил и быстрая подготовка к приему немецкой бригады в Литве к 2027 году.

Успех встречи лидеров НАТО в этом году в Вашингтоне, как подчеркивает премьер, будет также оцениваться по тому, насколько удастся приблизить Украину к членству в Альянсе. Глава правительства добавила, что НАТО нуждается в Украине не меньше, чем Украина нуждается в НАТО.

Отмечая растущее сотрудничество между авторитарными режимами и их попытки использовать нерешительность демократий, премьер-министр также говорила о важности более тесного партнерства с демократиями Индо-Тихоокеанского региона.