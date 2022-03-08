Премьер Литвы: мы обманывали себя, говоря о мире с теми, кто хотел войны

"Прошлая неделя во многих отношениях была жуткой. Не только для Украины. Для нас всех, кому выпало быть только свидетелями, по крайней мере пока. Наше поколение надеялось, что никогда не будет очевидцем открытой, широкомасштабной и жестокой войны в Европе. Сейчас война разворачивается непосредственно у нас на глазах, у нашего порога. Мы встаем и ложимся спать, когда телевидение показывает сильные взрывы в жилых районах Харькова, Киева, Мариуполя. Мы видим разрушенные дома и школы на улицах, по которым некоторые из нас ходили. И страшное молчание женщин, детей и пожилых людей, погребенных землей", – сказала премьер.

Она подчеркнула: "Мы обязаны признать правду. Мы были терпимы к диктатуре, пока она не мешала нам идти к удобной жизни. Мы верили, что экономические связи сделают авторитарные режимы более цивилизованными. Мы обманывали самих себя, пытаясь завязать диалог с патологическими лжецами, и говорили о мире с теми, кто хотел войны".

По словам Шимоните, мы в Литве постоянно предупреждали, что диктаторы понимают только язык силы – экономической, а еще лучше – военной. Все остальное они считают признаком слабости, которая побуждает их к действиям, не отпугивает. Снисходительность они принимают за разрешение на убийство. Мы во всеуслышание говорили об угрозе безопасности не только для нашего региона, но и для ЕС и НАТО. Сегодня мы можем порадоваться, что демократический мир демонстрирует больше единства, нежели раньше, сказала премьер, заметив, что жестокость Кремля и героизм украинцев наконец-то пробудили Запад.

Но, по словам премьера, этого мало. Надо продолжать, увеличивать масштабы, ускорять темпы помощи Украине летальным оружием. Мы обязаны отключить от SWIFT не некоторые, а все российские банки, чтобы добиться действия санкций сейчас, а не через год. Все экономические санкции, которые мы вводим в отношении России, должны распространяться и на Беларусь. Мы должны пресечь поставки российской энергии на Запад.

"Сегодня Украинцы не одни борются с остатками СССР, который Путин пытается возродить. Украина не одна защищает свой суверенитет и демократический мировой строй. Путин этого не ожидал. Я верю, что добро может одержать победу над злом и одержит. Хочу верить, что, когда это случится, мы без чувства вины сможем взглянуть в глаза украинцам. Надо делать все, что можем, сейчас, сегодня – не завтра, – тогда это произойдет", – продолжила Шимоните.