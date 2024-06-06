Премьер Литвы: мы на пути к достижению соглашения относительно участка под строительство завода Rheinmetall

"Я действительно верю, что мы договоримся по-хорошему и мы на пути к достижению соглашения. Потому что для этого завода требуется очень большой участок земли, и если бы государство начало консолидировать другие имеющиеся государственные участки, то вопрос в том, найдем ли мы такого размера и сколько времени это займет. Этот участок нужного размера, который сейчас используется университетом", - сказала в четверг Žinių radijas И. Шимоните.