Премьер Литвы: мы должны помочь победить украинцам, чтобы был восстановлен мир в Европе

"Евросоюз - это история успеха, отмеченная разными последствиями, он способствовал процветанию и стабильности, в условиях которых Европа жила долгое время. К сожалению, с началом войны России против Украины и мира, в основе которого лежат правила демократии, этот период прекратился. Наша задача – помочь победить украинцам, чтобы был восстановлен мир в Европе, и Украина вернула себе то, что у нее отнял агрессор", – сказала Шимоните.

По ее словам, один из способов оказать Украине серьезную помощь – дальнейшее давление на Россию и ее союзников с помощью санкций, замороженного имущества России, которое надо использовать на возмещение нанесенного Украине ущерба.

Шимоните отметила, что принятое в конце 2023 года решение Совета Европы начать переговоры с Украиной и Молдовой об их вступлении в Евросоюз имеет большое значение для этих стран. "В свою очередь мы должны оставаться открытыми и готовыми прийти на помощь, чтобы официальные переговоры начались этой весной", - сказала она.