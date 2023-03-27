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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что предложенный всеобщий налог на недвижимость важен потому, что наделяет полномочиями муниципалитеты. По ее словам, предложен классический налог, такой существует почти во всех странах, его устанавливают на уровне муниципалитетов.
Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš APVA archyvo
Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš APVA archyvo

"Мне кажется, налог важен в том смысле, что наделяет полномочиями муниципалитеты. Сейчас мы много слышим разговоров о том, что это сбор, наживание, что кто-то хочет набить свой карман, но логика простая – это типичный муниципальный налог, он связан с тем, что есть имущество, нужна инфраструктура, которую создают муниципалитеты", – сказала LRT Шимоните.

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"А наличие инфраструктуры повышает стоимость недвижимости", – заметила премьер.

Политик считает, что Литва давно созрела для введения налога на недвижимость.

"Мне кажется давно назрела необходимость для введения налога на недвижимость, муниципалитеты сами с учетом своих планов и стратегий создания инфраструктуры смогут регулировать налог", – сказала она.

"Мы не можем одновременно быть маленькой страной, как формулируют это коллеги с либеральными взглядами, и социал-демократической страной, которые распределяют 40–50% ВВП. Этого никто не предлагает, но то, что у нас есть - просто неадекватно", – отметила Шимоните.

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