"Мне кажется, налог важен в том смысле, что наделяет полномочиями муниципалитеты. Сейчас мы много слышим разговоров о том, что это сбор, наживание, что кто-то хочет набить свой карман, но логика простая – это типичный муниципальный налог, он связан с тем, что есть имущество, нужна инфраструктура, которую создают муниципалитеты", – сказала LRT Шимоните.

"А наличие инфраструктуры повышает стоимость недвижимости", – заметила премьер.

Политик считает, что Литва давно созрела для введения налога на недвижимость.

"Мне кажется давно назрела необходимость для введения налога на недвижимость, муниципалитеты сами с учетом своих планов и стратегий создания инфраструктуры смогут регулировать налог", – сказала она.

"Мы не можем одновременно быть маленькой страной, как формулируют это коллеги с либеральными взглядами, и социал-демократической страной, которые распределяют 40–50% ВВП. Этого никто не предлагает, но то, что у нас есть - просто неадекватно", – отметила Шимоните.