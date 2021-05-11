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Премьер Литвы Ингрида Шимоните сказала, что минимальная зарплата в Литве, которая сейчас составляет 642 евро, со следующего года должна увеличиться, однако на сколько, будет известно, когда выяснится средняя зарплата.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Этот вопрос более-менее освобожден от политических веяний, он стал более-менее автоматическим. Какое-то повышение будет, на какую сумму – не могу сказать, это будет зависеть от проекций", – сказала 11 мая Шимоните.

"В первую очередь надо рассмотреть макроэкономические проекции, поскольку повышение минималки связано со средней зарплатой, сегодня на Трехстороннем совете представят прогноз Центробанка, потом будут решать этот вопрос", – прибавила она.

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Трехсторонний совет договорился о том, что минималка должна составлять не менее 45% и не более 50% средней зарплаты.

Парламент Литвы не принял к рассмотрению поправки об установки минималки не больше 55% средней зарплаты. Инициаторы проекта утверждали, что это повысило бы минимум на 70 евро.

По данным Департамента статистики, в Литве в октябре 2020 года 112 100 работников, 9,9%, получали минимум или меньше, из них большая часть (86 800 евро) работали неполный рабочий день. В последний раз минимальная зарплата была увеличена в январе 2021 года с 607 до 642 евро "на бумаге".

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