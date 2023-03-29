"Величайшее преступление агрессии 21 века – геноцидная война России против Украины – показала незаменимую важность НАТО в предотвращении распространения войны и обеспечении безопасности своих стран-членов", - заявил премьер.

"НАТО – как Альянс, так и отдельные члены – помогает Украине защищать свою независимость, а также европейскую безопасность и евроатлантические ценности. Поэтому только дальнейшее укрепление Альянса может обеспечить прочный мир и стабильность на всем евроатлантическом пространстве. Для этого мы должны существенно усилить передовую оборону и сдерживание Североатлантического союза, выделить больше средств на оборону и оставаться открытыми для новых стран, разделяющих наши ценности. Все это мы можем закрепить на саммите НАТО, который пройдет в этом году в Литве", – говорит И. Шимоните.

Второе десятилетие членства Литвы в Североатлантическом союзе завершается историческим событием – саммитом НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Организатор встречи Литва стремится включить в повестку дня вопрос о военно-политической поддержке Украины, поскольку, по словам премьер-министра, эта страна в настоящее время борется за безопасность Европы и всего Альянса и должна получить как необходимую сегодня помощь, так и конкретность в отношении своего членства в НАТО. Премьер-министр подчеркнула, что сегодня как никогда ясно, что европейская безопасность уже невозможна без Украины. Поэтому мы должны сделать все, чтобы Украина как можно скорее стала членом нашего Альянса.