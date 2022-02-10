Премьер-министр встретилась с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирчем Джоанэ и председателем Военного комитета НАТО, адмиралом Робом Бауэром.
В ходе встречи Шимоните подчеркнула, что в разговоре с Москвой следует стремиться к дипломатическому решению и надеяться на него, но "только решительный и принципиальный ответ НАТО может побудить Россию к деэскалации ситуации", передаются слова премьера в пресс-релизе правительства.
"Мы сталкиваемся с беспрецедентной концентрацией российских военных мощностей на границах Украины и в Беларуси. Это коренным образом меняет ситуацию с безопасностью в регионе, поэтому сейчас особенно важно укреплять механизмы безопасности НАТО в нашем регионе", — отметила премьер.
Россия сконцентрировала на границе с Украиной более 100 тыс. военных и тяжелую военную технику, разместила крупные силы для проведения учений в Беларуси. Запад опасается возможности вторжения России Украину, хотя Москва подобные планы это отрицает.
Представители НАТО посетили Литву, чтобы отметить пятилетие размещения Международных батальонов Сил передового базирования НАТО в странах Балтии и Польше.
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