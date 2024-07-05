2024.07.05 09:40

Премьер Литвы: Ландсбергис был бы отличным еврокомиссаром

 
ELTA
ru.DELFI.lt
И. Шимоните и Г. Ландсбергис
И. Шимоните и Г. Ландсбергис
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

По мнению премьер-министра Ингриды Шимоните, министр иностранных дел, лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис был бы отличным еврокомиссаром, однако она не раскрывает, есть ли имя этого политика среди возможных кандидатов в члены Европейской комиссии (ЕК).

„Если вы спрашиваете меня, был бы Габриэлюс Ландсбергис хорошим комиссаром Европейской комиссии, то да, могу сказать, что, по моему мнению, он был бы отличным комиссаром“, – сказала И. Шимоните в четверг в интервью Info TV.

Однако на вопрос, есть ли имя Г. Ландсбергиса среди возможных кандидатов на пост еврокомиссаров, премьер-министр ответила, что не может дать такого ответа.

„Не могу этого сказать, потому что для того, чтобы правительство могло сказать, что оно видит, оно должно будет принять соответствующее решение и обратиться к президенту и Сейму. Такое решение относительно кандидатуры комиссара в какой-то момент будет принято. И когда это будет, тогда, я думаю, это будет решение правительства. (...) До того я не готова комментировать имена, как кандидатов, как решение, мое предложение, я действительно не готова и не собираюсь этого делать“, – заявила И. Шимоните.

По ее словам, переговоры о возможных портфелях ЕК еще ведутся, поэтому говорить об именах пока рано.

„В таком процессе ведется много переговоров сразу по многим вопросам, и, поскольку это переговорный процесс, то пока всё не согласовано, можно сказать, что договоренности нет ни о чем“, – подытожила премьер-министр.

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Delfi
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