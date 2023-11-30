Премьер Литвы критически расценивает предложение о выпуске оборонных облигации: такое решение увеличит госдолг

Поэтому, по мнению премьер-министра, глядя на перспективу и увеличивая постоянное финансирование национальной обороны, очень важно собирать больше доходов в бюджет. "Когда уж заходит речь о постоянном увеличении процента и о постоянном финансировании, мы должны говорить и о постоянном доходе. (...) Эти расходы необходимы постоянно, их необходимо постоянно поддерживать. Если мы увеличим процент, выделяемый на оборону, не увеличив процент доходов, которые мы собираем в бюджет, то мы просто увеличим наш долг", – отметила И. Шимоните.

"Эта процентная стоимость весьма неприятна, потому что уже в 2025 году нам придется отложить пару сотен миллионов евро на обслуживание долга в дополнение к тому, что мы отложим в 2024 году. Эту пару сотен евро мы бы нашли куда потратить – добавить к финансированию той же обороны. Но мы платим проценты по долгу", – сказала премьер-министр.

"Облигации — это тот же долг. Все, кто предлагают брать больше займов на оборону, попросту заблуждаются. Это самообман. (...) Это – долг, который стоит процентов", – сказала в четверг И. Шимоните.

"Здесь я слышу обычное в Литве двуличие – когда все очень одобряют увеличение процента, но когда речь заходит о доходах, то не все согласны с тем, чтобы появились дополнительные доходы, которые покроют это увеличение. (...) У госдолга Литвы есть очень плохая особенность: поймав "зацеп", он начинает стремительно расти. Мы действительно не можем себе этого позволить. Проценты выжимают наши национальные расходы, поэтому всегда бывает очень печально при планировании бюджета", – прокомментировала премьер-министр решения по финансированию обороны, предлагаемые ее коллегами в парламенте.

И. Шимоните добавила, что лучше всего, чтобы дискуссии об инструментах увеличения финансирования обороны продолжились после выборов.

"Не вижу смысла в нынешних дискуссиях. (...) Если бы Правительство могло себе позволить снизить НДС, оно бы снизило его. (...) Это, я бы сказала, такое даже дерзкое предложение", – сказала И. Шимоните.