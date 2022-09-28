Премьер Литвы: избиратели должны быть заинтересованы в том, чтобы госслужащие получали хорошую зарплату

Она обратила внимание на то, что в общественном пространстве говорят, что премьер и правящие хотят увеличить себе зарплаты.

"Позволю себе поиронизировать. Разве что те, кто это говорит, точно знают, что в 2024 г. как парламент, так и правительство будут возглавлять женщины, но на деле никого из работающих сейчас в сейме, правительстве эти перемены не коснутся. Парламент не может менять условия оплаты своего труда, поэтому все решения, которые принимаются, будут действовать в парламенте нового созыва", – сказала Шимоните.

По ее словам, общество должно быть заинтересовано в том, чтобы у политиков были хорошие зарплаты.

"Думаю, общество должно быть очень заинтересовано в этом, поскольку если такие решения будут приняты, если не поддадутся популизму, уверениям, что сейчас не место и не время, тогда мы можем надеяться на то, что в 2024 году в предвыборной кампании будут участвовать такие политики, для которых политика - работа, которые идут в политику, как на работу и ценят оплату за эту работу, а сейчас такую перспективу не выбирают из-за непривлекательных зарплат", – заметила Шимоните.

Премьер обратила внимание на то, что самые большие перемены коснутся госслужащих.

"Статистика очень выразительная, мы уже видим, что в конкурсах все меньше участвуют новые люди и вообще трудно кого-либо привлечь, половина конкурсов даже не состоится", – заметила глава правительства.

Она обратила внимание на то, что на госслужбу сложно привлечь руководителей, поскольку соотношение зарплат и ответственности неважное, по сравнению с частным сектором.

Нынешняя система госслужбы, по словам Шимоните, непрозрачная и неконкурентная.