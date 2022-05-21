Премьер Литвы: история караимов – важное свидетельство мирного и обогащающего сосуществования в обществе

Она поздравила собравшихся в пятницу в Великокняжеском дворце на мероприятие, посвященное Году караимов.
"Литовские караимы уже 625 лет являются частью Литвы, придавая ей уникальный оттенок. История литовских караимов является важным свидетельством мирного и обогащающего сосуществования в мультикультурном обществе", - сказала глава правительства.
"Караимы взращивают свою культуру на протяжении тысячелетий, будучи способными при этом жить мирно и уважительно со всеми. Я очень рада, что восстановление независимости также внесло значительный вклад в национальное возрождение караимов. Сплотившаяся диаспора, черпая силы из своего уникального культурного наследия, смело вошла в европейскую Литву", - сказала она.
В своей поздравительной речи премьер-министр напомнила, что караимы были советниками, переводчиками и доверенными лицами правителей Великого княжества Литовского, тем самым внося свой вклад в историю, которой мы все сегодня гордимся и считаем своей.
Это сосуществование продолжается и сегодня в современной Литве, где много ученых и видных общественных деятелей из караимской диаспоры.
Праздничное мероприятие в Великокняжеском дворце призвано привлечь внимание к важнейшим культурным особенностям этого национального меньшинства, веками жившего в Литве.
Глава правительства также отметила, что в следующем году Литва будет отмечать 700-летие писем Гедиминаса, приглашающих в страну ремесленников, купцов и рыцарей различных конфессий. Это приглашение гарантировало им благоприятные условия деятельности и свободу вероисповедания.
"Эти письма являются символической отправной точкой, они как бы положили начало многонациональному и разнообразному в культурном отношении государству. Поэтому я уверена, что ни нынешний год караимов, ни годы других национальных общин никогда не закончатся в Литве, потому что мы и впредь будем открытым многонациональным государством, проживающие в котором народы будут плечом к плечу создавать и взращивать ее", - сказала Шимоните.
Сейм объявил 2022 год Годом караимов, в этом году отмечается 625-летие жизни диаспоры в Литве.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Спасут ли беженцы ситуацию: таких показателей в Литве не было уже 60 лет
Рождаемость в Литве самая низкая за 60 лет, а смертность -...
Россия объявила о взятии "Азовстали" в Мариуполе. Что известно
Российское министерство обороны 20 мая объявило, что...
Женщина, прославившаяся поездками к Лукашенко, мечтает о встрече с Лавровым
Эрика Швенчёнене, соратница осужденного за шпионаж в...
Литва с воскресенья не будет получать газ, нефть и электричество из России
Оператор биржи Nord Pool принял решение не покупать...
В Риге прошло массовое шествие "против наследия СССР"
В пятницу в Риге прошлое шествие "За освобождение от...