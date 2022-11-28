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Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждает, что сейчас Литва чувствует себя в большей безопасности, чем два года назад, потому что партнеров больше не нужно убеждать в угрозах со стороны России.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© ELTA / Julius Kalinskas

"Россия постоянно всем угрожала, целилась в Вильнюс, Варшаву, Лондон и другие. Так они поступают. Иронично, что в этой ситуации мы чувствуем себя намного безопаснее, чем два года назад", - сказала И. Шимоните в интервью "Укринформ".

"В то время мы много обсуждали с нашими партнерами, представляет ли Россия реальную угрозу. Нам сказали, что мы слишком остро реагируем, что это травма из нашего прошлого и что Россия не может быть такой глупой. Сейчас, после 24 февраля, ситуация полностью ясна", - добавила она.

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Политик отметила, что нападение России на Украину возродило стойкость НАТО и результатом стали выводы Мадридского саммита, в которых Россия определена как страна, представляющая угрозу.

"Мы отмечаем большее присутствие наших партнеров на месте, которое в будущем будет только увеличиваться. Мы увеличили расходы на безопасность и оборону не только в Литве и нашем регионе, но и в Германии, что является кардинальным поворотом после стольких десятилетий. Швеция и Финляндия на пути в НАТО – это большое "достижение" В. Путина – и, по сути, мы чувствуем себя намного безопаснее", - сказала премьер.

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