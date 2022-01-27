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Литва должна готовиться ко всем возможным сценариям из-за того, что Россия стягивает войска к границе с Украиной и в Беларусь, но ответить на вопрос, будет ли война, может только президент России Владимир Путин, сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Основное состояние правительства - надо ждать всего и быть готовым ко всему. Люди часто спрашивают: будет ли война? Думаю, только один человек может ответить на вопрос, будет ли война - это Владимир Путин. Я не знаю даже, есть ли у него этот ответ для себя самого", – сказала в интервью LRT Шимоните.

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По ее словам, милитаризацию Беларуси Литва наблюдает уже в течение некоторого времени, а стягивание российской армии к северным границам Украины может быть давлением на эту страну, но "расстояние до восточных границ ЕС оттуда небольшое".

"Очевидно, что ситуацию надо оценивать серьезно, и мы, говоря со своими партнерами по НАТО и ЕС, уже раньше обращали внимание на этот фактор. Казалось, что все крутится вокруг Украины, но сейчас, наверное, понимания стало больше", – сказала она.

Премьер заметила, что правительство оценивает и возвращение в Калининградскую область регазификационной установки "Маршал Василевский".

"Нам это известно, мы готовимся к тому, что наша энергетическая система должна быть готова к любым неожиданностям. Я не говорю, что это обязательно случиться, но факт в том, что мы должны быть готовы", – сказала премьер.

Россия стянула к границам Украины 100 000 военных и военную технику. Запад обеспокоен возможной войной в Европе.

Кроме того, Россия якобы для участия в учениях перебрасывает своих военных и в Беларусь.

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