Премьер Литвы: государство не будет регулировать цены на продукты питания

"При определении цен на энергоносители у государства есть возможность вмешаться, потому что это регулируемый рынок, и просто есть способы повлиять на саму цену. Правительство заложило на это значительные средства в бюджете следующего года. Однако, когда мы говорим о рынках продуктов питания или услуг, то наиболее адекватная политика правительства здесь – это индексация доходов, которые зависят от государства, для поддержания покупательной способности населения", – заявила глава правительства журналистам в Сейме во вторник.

Премьер-министр заявила, что согласна с выводами Центробанка Литва о том, что рекордный рост цен на продукты питания в этом году был связан с увеличением закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию в Украине из-за войны с Россией и мирового зернового кризиса, а также энергетического кризиса в Европе, искусственно вызванного Россией.

По ее словам, несмотря на то, что напряженность сейчас спала, цены на продукты остаются на уровне, который почти на 50% выше среднего многолетнего показателя.

Центробанк Литвы заявил в понедельник, что структура инфляции в следующем году изменится - в этом году наибольшее влияние на нее оказали цены на энергоносители, а в следующем году на нее повлияют цены на продукты питания.