"Главная проблема в том, что цена на газ, о которой позаботился для Европы человек, желающий поставить Европу на колени, напрямую определяет цены на электроэнергию", — заявила Шимоните на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши в Вильнюсе в пятницу.

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"Я надеюсь, что будут искать это решение, как отвязать цены на электроэнергию от цен на газ в этот период, имея в виду, что цены на газ, такие, какие они сейчас, обусловлены не рыночными причинами, а тем, что кто-то выбрал этот рынок для манипулирования в политических целях", - заявила премьер-министр Литвы.

Она повторила, что предложение Европейской комиссии о распределении для потребителей сверхприбылей компаний, производящих дешевую электроэнергию - солнечную, ветровую, на отходах, атомную или гидроэнергию, – не решает проблемы Литвы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия шантажирует Евросоюз и что необходимо изменить определенные действия ЕС – он отметил, что поддерживает ограничение прибыли предприятий.

"Мы предложили несколько изменений — например, отложить внедрение системы ETS (торговли оборотными разрешениями на выбросы — BNS) как минимум на двенадцать месяцев. Давайте не будем давать Путину дополнительный инструмент для повышения наших рыночных цен и дестабилизации наших рынков. Второе предложение — изменить механизм расчета цен, потому что энергетические государства, у которых есть ресурсы, получают большую прибыль, а также определенные компании, которые, по нашему мнению, должны облагаться налогом", — заявил польский премьер на пресс-конференции в Вильнюсе.

Некоторые члены Евросоюза, в том числе Литва, призывают Брюссель отвязать цены на электроэнергию от цен на природный газ, чтобы они не продолжали повышаться из-за последствий войны в Украине.