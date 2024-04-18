Премьер Литвы: финансирование обороны должно распределяться поровну между обществом и бизнесом

"Необходимо ответственно найти золотую середину. Некоторые коллеги говорят, что надо до всех 5 проц. (от ВВП) поднять (финансирование обороны). В какой-то момент, мне кажется, аналогичную позицию высказала Социал-демократическая партия (...), президент вроде тоже выразил поддержку этой идее. Мне кажется, что было бы справедливее распределить это бремя через ряд налогов, потому что это ответственность каждого из нас, и мы все этот дополнительный вклад могли бы так или иначе внести (...)", – подчеркнула И. Шимоните в четверг в интервью Žinių radijas.
После третьей встречи представителей бизнеса, политических партий и профсоюзов по вопросу возможных источников финансирования обороны премьер-министр объявила в среду о создании специального оборонного фонда для аккумулирования необходимых средств.
По мнению И. Шимоните, налоги в этот фонд должны собираться "ответственно найдя золотую середину".
Также, по ее словам, забота правительства о государственной безопасности, привлечение крупных военно-промышленных гигантов, таких как Rheinmetall, и создание боевой бригады продемонстрируют потенциальным инвесторам рациональное отношение государства и к их инвестициям.
"Я рациональнее отношусь к этому страху, что, если налог на прибыль изменится на один, два или полтора процента, то в результате как-то очень сильно пострадает инвестиционный климат. Мне кажется, рациональные инвесторы, выбирающие Литву в качестве локации, очень хорошо понимают, в какое географическое положение они приходят", – добавила она.
Премьер-министр заявила в среду, что больше не планирует встреч с политическими партиями и представителями бизнеса по этому вопросу в нынешнем формате.
По ее словам, после создания специального оборонного фонда правительство сможет предложить источники финансирования, а конкретные предложения могут быть внесены в Сейм через пару недель "после выполнения домашней работы".
На встрече, по ее словам, помимо поддержки повышения налога на прибыль, также упоминались акцизы на алкоголь и табачные изделия.