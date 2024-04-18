Премьер Литвы: финансирование обороны должно распределяться поровну между обществом и бизнесом

"Необходимо ответственно найти золотую середину. Некоторые коллеги говорят, что надо до всех 5 проц. (от ВВП) поднять (финансирование обороны). В какой-то момент, мне кажется, аналогичную позицию высказала Социал-демократическая партия (...), президент вроде тоже выразил поддержку этой идее. Мне кажется, что было бы справедливее распределить это бремя через ряд налогов, потому что это ответственность каждого из нас, и мы все этот дополнительный вклад могли бы так или иначе внести (...)", – подчеркнула И. Шимоните в четверг в интервью Žinių radijas.