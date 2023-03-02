"Иногда звучат разговоры, что так или иначе надо будет с Россией создавать какую-то систему безопасности. Это, на мой взгляд, неправильное мышление, потому что Европе нужно думать и создавать систему безопасности без России. Вечно оборачиваться на то, где Россия, на мой взгляд, вредоносно, это также вредоносно, размышляя о будущем Украины и всей Европы", - в четверг журналистам сказала И. Шимоните.

"Кажется, есть два лагеря: один лагерь – это лагерь победы, а другой – лагерь непроигрыша, что бы это ни значило (...). Если нет победы, то нет выигрыша. Украина должна победить. Другого мнения быть не может", - заключила премьер-министр.