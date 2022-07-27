"Я думаю, что, возможно, сама Еврокомиссия не до конца оценила, какая реакция здесь может возникнуть, скажем, на то или иное разъяснение. Но после того, как санкции вступили в силу, Литва применила то разъяснение, которое у нее было на тот момент", — сказала Шимоните в интервью, которое транслировалось во вторник литовской теле-радиовещательной компанией LRT.

Литовские официальные лица утверждают, что в апреле они получили разъяснение ЕС о запрете транзита через Калининград некоторых товаров, ввоз которых в ЕС подпадает под санкции из-за вторжения России в Украину.

Но после того, как июньский запрет на поставки российской стали и черных металлов в Калининград вызвал возмущение Москвы и угрозы ответных мер, Комиссия выпустила новое руководство, разрешающие железнодорожный транзит для нужд российского эксклава.

Критики утверждают, что литовское правительство могло неверно истолковать разъяснение, данное в апреле.

В связи с перипетиями калининградского транзита оппозиция объявила на прошлой неделе, что инициирует процедуру вотума недоверия министру иностранных дел, лидеру правящих консерваторов Габриэлюсу Ландсбергису.

Шимоните говорит, что у нее нет никаких замечаний министру.

"Я действительно не делала никаких замечаний министру Ландсбергису, потому что прекрасно знаю, как все произошло", — сказала премьер-министр.

При рассмотрении вопроса о вотуме недоверия в Сейме образуется специальная комиссия, которая предлагает утвердить или не утвердить ответы министра на вопросы парламентариев. В случае признания ответов министра неудовлетворительным и выражения ему вотума недоверия соответствующий проект постановления Сейма должен быть принят тайным голосованием большинством более половины - не менее 71 - всех членов Сейма.

Во вторник Россия возобновила калининградский транзит подсанкционных товаров - первые партии цемента прибыли в регион через Литву по железной дороге.