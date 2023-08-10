Премьер Литвы: есть немало оснований для унификации ограничений в отношении россиян и белорусов

"Я думаю, что сейчас есть немало оснований, а гуманитарные исключения, в основе которых лежит объективная необходимость и угроза людям, противникам режима, (...) эти исключения есть и остаются", – сказала она в интервью Žinių radijas.

"И тогда эта оценка останется в случае с каждым отдельным человеком. Это не будут полностью закрытые двери. Но для широких исключений, я имею в виду, что делает сейчас режим Лукашенко, для них оснований стало намного меньше, – заметила Шимоните.

Премьер подчеркнула, что с тех пор как принимался закон весной, когда обсуждались ограничения для россиян и белорусов, ситуация значительно изменилась. По ее словам, на ее изменении сказалось и размещение наемников "Вагнера" в Беларуси.

"Ситуация за это время изменилась, особенно после бунта "вагнеровцев" и после того, как Лукашенко решил приютить террористическую организацию на своей территории. Конечно, это меняет и общую картину ситуации, и понимание рисков", – акцентировала Шимоните.