10 августа 2023 г. 09:10

Премьер Литвы: есть немало оснований для унификации ограничений в отношении россиян и белорусов

 
ELTA
Гайле Ярушявичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что есть немало оснований для унификации ограничений в отношении россиян и белорусов. По ее словам, очень важно обратить внимание на то, что для бегущих от преследования режима Александра Лукашенко белорусов гуманитарный коридор останется в любом случае.

"Я думаю, что сейчас есть немало оснований, а гуманитарные исключения, в основе которых лежит объективная необходимость и угроза людям, противникам режима, (...) эти исключения есть и остаются", – сказала она в интервью Žinių radijas.

"И тогда эта оценка останется в случае с каждым отдельным человеком. Это не будут полностью закрытые двери. Но для широких исключений, я имею в виду, что делает сейчас режим Лукашенко, для них оснований стало намного меньше, – заметила Шимоните.

Премьер подчеркнула, что с тех пор как принимался закон весной, когда обсуждались ограничения для россиян и белорусов, ситуация значительно изменилась. По ее словам, на ее изменении сказалось и размещение наемников "Вагнера" в Беларуси.

"Ситуация за это время изменилась, особенно после бунта "вагнеровцев" и после того, как Лукашенко решил приютить террористическую организацию на своей территории. Конечно, это меняет и общую картину ситуации, и понимание рисков", – акцентировала Шимоните.

Она считает, что определенные предложения будут сформированы еще до начала осенней парламентской сессии.

"Я думаю, что до начала осенней сессии появятся какие-то предложения об изменении закона. Я не могу сказать, надо ли уравнять все на 100%, или возможны какие-то промежуточные решения, но, я думаю, эта дискуссия в парламенте возобновится", – заметила Шимоните.

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