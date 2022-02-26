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Если Владимиру Путину удастся добиться чего-то из задуманного, то, наверное, ближайшими мишенями станут две страны - Молдова и Грузия, сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Мы реагируем на происходящее в Украине. Не только политическими заявлениями, я хочу напомнить, что Литва - одна из немногих стран, которые поставляют Украине не только каски и жилеты, но и летальное оружие. (...) Очевидно, что если Владимиру Путину удастся добиться чего-то из задуманного, то, наверное, ближайшими мишенями станут две страны, находящиеся в подобном положении - Молдова и Грузия. Потому что для Путина неприемлема сама мысль о том, что кто-то может отказаться от его империи и повернуть на Запад, в сторону либеральной демократии, которую он считает прогнившей", – сказала Шимоните.

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Она объяснила, чем отличается ситуация Литвы По ее словам, это, наверное, должно сейчас стать понятным борцам против НАТО, "есть ясный момент правды, мы являемся членами обоих блоков безопасности, а Украина, Молдова, Грузия, к сожалению - нет".

"Это имеет большую цену. Мы являемся членами системы коллективной обороны", – сказала премьер.

Она заметила, что Литва неоднократно поднимала вопрос агрессивности России, в связи с милитаризацией Калининградской области, поэтому она нуждалась в дополнительной безопасности.

"После Крыма здесь появились венные и оборонительные мощности. Но сейчас во время путинской агрессии против Украины, плюс милитаризация Беларуси (…), аргументов у всех восточных членов НАТО намного больше. И вы видите, что реакция достаточно быстрая. После визита господина Ллойда Остина, очень быстро в Балтийском регионе появились дополнительные силы, вертолеты, авиация, для укрепления безопасности региона", – сказала Шимоните.

Что касается санкций, премьер отметила, что многое из того, что сейчас происходит, должно было происходить раньше.

"Все эти санкции - момент просветления. Мне странно в Литве слышать упреки, будто раньше ничего не делали, (...) вспомните, сколько лет Литву (и другие страны Балтии) называли параноиком, говорили, что ей мнится угроза России (…). Кто-кто, но Литва давно требовала этих санкций (...). Сейчас уже не можем остановить Путина какими-то санкциями. Можем его отключить от SWIFT, отлучить от Церкви, от всего. Это его не остановит. Но, что мы все должны делать - максимально повышать цену этой агрессии", – сказала Шимоните.

Она надеется, что российскому режиму не удастся добиться своих целей, поскольку боевой дух украинцев силен.

"Сейчас Украину обстреливают издалека, это очень удобный способ борьбы для России. И кажется, успешный. Но я думаю, когда придется столкнуться на земле, лицом к лицу, ситуация будет жестче для путинских головорезов", – сказала Шимоните.

По ее мнению, цель Путина проста - навязать свою волю Западу.

"Вот и сегодняшняя история о каких-то якобы переговорах в указанном Россией месте на ее условиях - это тоже испытание, цель которого добиться нескольких результатов – показать свою мощь и, быть может, показать красную селедку Западу, дескать "смотрите, может не надо тут с этими санкциями". Поскольку санкции ужесточаются каждых два дня. "Вы этого не делайте, может, мы сейчас пойдем и о чем-то поговорим. Но, конечно, мы, кто умеет слушать, что говорят на самом деле, не верим ни единому слову, даже когда говорит кто-то из российских политиков. Цель та же, irи Россия не намерена останавливаться", – сказала Шимоните.

"Я очень понимаю и эмоции президента Владимира Зеленского, когда видишь, что на твою страну нападают из засады, издалека, (...) тебе кажется, что ты один. Но за Литву я прямо могу сказать: Украина не одна. (…) Это не столько борьба за Украину, сколько за то, к чему мы стремились 50 лет оккупации. И мы не можем допустить, чтобы мир это потерял", – сказал Шимоните.

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