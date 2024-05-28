Премьер Литвы: если парламент примет предложения по финансированию обороны, вето президента на бюджет не понадобится

"Если Сейм примет решение о дополнительных источниках финансирования, это, наверное, не будет большой проблемой. (...) Если эти решения не будут приняты, теоретически все возможно, но тогда оно (финансирование обороны) будет осуществляться за счет долга", - сказала журналистам И. Шимоните во время визита в Электренай во вторник.

Поэтому, по оценке И. Шимоните, если парламенту не удастся принять первоначальные предложения, представленные Министерством финансов в мае, не следует исключать возможность заимствований для нужд национальной обороны. Правда, по ее словам, одного лишь увеличения государственного долга будет недостаточно.