Премьер Литвы: если парламент примет предложения по финансированию обороны, вето президента на бюджет не понадобится

"Если Сейм примет решение о дополнительных источниках финансирования, это, наверное, не будет большой проблемой. (...) Если эти решения не будут приняты, теоретически все возможно, но тогда оно (финансирование обороны) будет осуществляться за счет долга", - сказала журналистам И. Шимоните во время визита в Электренай во вторник.
Поэтому, по оценке И. Шимоните, если парламенту не удастся принять первоначальные предложения, представленные Министерством финансов в мае, не следует исключать возможность заимствований для нужд национальной обороны. Правда, по ее словам, одного лишь увеличения государственного долга будет недостаточно.
"Поскольку это, скорее всего, будет за счет Маастрихтского критерия дефицита, то надо будет подумать, какие еще расходы нужно надавить, изменить каким-то другим образом, чтобы приоритет был отдан национальной обороне", - добавила глава правительства.
Минфин предлагает привлечь дополнительные средства на оборону за счет продления взноса солидарности банков, повышения ставки налога на прибыль на 1 процентный пункт, повышения акцизов и введения налога на ряд договоров страхования. Эти меры позволят уже в 2025 г. собрать в оборонный фонд 297,8 млн евро, а в 2026 г. – 421,2 млн евро.
После продления взноса солидарности банков еще на один год это принесет 60 млн евро.
Повышение акцизов коснется алкоголя и табака, а также надбавки в 6 центов на все виды топлива.
Среди предложений – Концепция взноса безопасности, т. е. взнос в размере 10 проц. по договорам страхования, за исключением страхования жизни.